Gorinchem: definitieve streep door windmolens op locatie A15 Oost

GORINCHEM • Onderzoeken of er windmolens kunnen komen in het zoekgebied A15-Oost gaat van tafel. De locatie Avelingen blijft als enige zoekgebied over.

Dat hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem onlangs besloten. De Gorcumse raad had in april in de motie ‘Windmolen-vrij Dichtbij’ opgeroepen om in een straal van vijfhonderd meter nabij woongebieden geen windmolens te plaatsen.

‘Het college gekeken naar de impact van de motie op de twee zoekgebieden voor windenergie. Kort samengevat betekent dit dat verkenning van zoekgebied A15-Oost vervalt. De verdere verkenning naar (on)mogelijkheden voor windenergie concentreert zich vanaf nu op zoekgebied Avelingen.

Molenlanden

De mogelijke plaatsing van de windmolens is onderdeel van de Regionale Energie Strategie, die samen met buurgemeente Molenlanden is opgesteld. Het Molenlandse college laat de raad weten met hun Gorcumse collega’s in overleg te gaan over de consequenties van bovenstaand besluit.

Daarbij wordt nog eens benadrukt dat de zogenoemde aandachtsgebieden langs de A15 en de A27, naast Avelingen andere locaties waar windmolens geplaatst zouden kunnen worden, nog niet bespreekbaar zijn. ‘Ze zijn geen alternatief voor het laten vervallen van A15-Oost. (..) Ze liggen in het Groene Hart, de provinciale overheid sluit nieuwe gebieden voor windenergie in het Groene Hart uit.’