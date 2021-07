Mondkapjes zijn weer verplicht voor bezoekers Present

LEERDAM • Wegens de landelijke stijging in het aantal besmettingen voert Present vanaf 20 juli de mondkapjesplicht weer in, zo laat de organisatie weten op hun website.

Per dinsdag 20 juli is het voor bezoekers verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes. “We doen dit om de bewoners en elkaar te beschermen”, zo is te lezen in de verklaring op de website.

Onder publieke ruimtes verstaat de organisatie de entree, de gangen, de huiskamers en het restaurant.

“Bewoners hoeven in de publieke ruimtes geen mondkapje te dragen. Het is immers hun eigen huis.”

In geval van corona-gerelateerde klachten worden bewoners in hun eigen appartement of kamer verzorgd.

Voor familie, vrienden, medewerkers, vrijwilligers en anderen die van buiten komen, is het verplicht om in de huizen van Present een mondkapje te gebruiken in de publieke ruimtes. In de thuiszorg gebruiken de medewerkers een mondkapje bij elk bezoek aan cliënten.

Present heeft locaties in Leerdam, Groot-Ammers, Bleskensgraaf en Ameide