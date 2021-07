Fietswereld Martijn Dekker heropent winkel in Schelluinen

SCHELLUINEN • Met het doorknippen van een rood lint vond dinsdagochtend de officiële opening van de nieuwe winkel van Fietswereld Martijn Dekker in Schelluinen plaats.

Precies twee jaar geleden zat eigenaar Martijn Dekker letterlijk in zak en as. Door een kortsluiting tussen een aantal batterijen brandde het winkelpand en de bovenwoning van zijn broer volledig af. Maar twee jaar later is de Schelluinse ondernemer trots op zijn nieuwe en moderne onderkomen.

“De oppervlakte is nagenoeg hetzelfde, maar het oogt groter en belangrijker het is veel ruimer”, aldus Dekker (41), die en passant ook nog zijn 25-jarig jubileum viert. “De komende 25 jaar kan ik weer vooruit, dan ben ik 66 en dan is het na een halve eeuw werken denk ik wel mooi geweest.”

Twee jaar lang vond de Schelluinse tweewielerzaak een tijdelijk onderkomen in de voormalige showroom van autobedrijf Van Muilwijk. Voor Dekker en zijn personeel was dat een ware uitkomst. “Herman van Muilwijk mocht samen met zijn zwager Harm van Dijk dan ook het lintje doorknippen. Ik ben deze familie zo dankbaar. Zonder hen had ik het vast ook wel gered, maar nu hoefden mijn klanten slechts drie minuten door te fietsen en ze waren bij hun vertrouwde fietsenzaak. Heel fijn. De brandweer, door Harm gebeld, was nog niet eens vertrokken of Herman stond al op de stoep. Super.”