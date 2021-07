Jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid kost 13,2 miljoen meer dan begroot

Group of people sitting on a staircase outdoors, close up on low section body - Multiracial friends talking and having fun on a meeting outdoors

ALBLASSERWAARD • In plaats van minder uit te geven, heeft de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid - waar ook Molenlanden, Alblasserdam en Papendrecht onder vallen - 13,2 miljoen euro meer dan begroot nodig.

Dat meldt de organisatie per brief aan de tien gemeentebesturen. De overschrijding wordt voor het overgrote deel veroorzaakt omdat ingeplande kostenverlagingen niet gerealiseerd worden en de gestegen inzet per jongere die voor hulp aanklopt bij zorgaanbieders.

Daarbij wijst de SOJ onder meer naar de coronacrisis als onderliggende reden. ‘We moeten constateren dat COVID-19 voor de meest kwetsbare groep tot een extra zorgvraag heeft geleid. Deze realiteit heeft niet geleid tot meer aanvragen voor jeugdhulp, maar wel tot zwaardere en langere behandeltrajecten. Dit is een tendens die we niet zomaar kunnen keren met meer en betere voorliggende voorzieningen.’

Familie

Eén van de maatregelen die de organisatie in wil zitten is het terugbrengen van de kosten van deze voorzieningen. ‘We hebben vastgesteld dat er een tekort is aan behandelvoorzieningen binnen de regio, waardoor jeugdigen soms ver weg geplaatst worden (in dure voorzieningen), ver weg van hun familie, hun school en hun vertrouwde omgeving.’

‘We streven er daarom op korte termijn naar voorzieningen te creëren binnen de regio om deze jongeren en hun ouders te helpen. Maar we willen daar nog verder in gaan en hebben ons met alle zorgpartijen in deze regio ten doel gesteld om op de langere termijn te streven naar nul uithuisplaatsingen van jeugdigen die zwaardere zorg nodig hebben. Dat is goed voor die jongeren en leidt tot lagere uitgaven.’

Gezin

Daarnaast wordt geconstateerd dat er nog te weinig aandacht is zonder de onderliggende problemen in het gezin van de jongeren, zoals mentale problemen bij ouders of schulden, op te lossen. ‘Jeugdhulpvragen zullen door betrokken professionals en zorgaanbieders integraal worden beoordeeld, waarna er een perspectiefplan voor het gezin wordt opgesteld.’

Om er meteen aan toe te voegen dat deze stappen op de langere termijn voor lagere kosten zullen zorgen, maar op de korte termijn juist investeringen vergen.

Tekort

Het goede nieuws is dat de toezegde extra bijdragen voor 2021 vanuit de landelijke overheid in 2021 het tekort op de begroting dekken. Daarnaast is er via de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgedwongen dat het Rijk de komende jaren honderden miljoenen euro’s extra in de jeugdzorg steekt.