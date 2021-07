Gemeente Vijfheerenlanden onderzoekt nut ombudsman

VIJFHEERENLANDEN • De raad van VHL heeft groen licht gegeven aan een motie van ChristenUnie, VHL Lokaal en PvdA, waarin de griffie wordt gevraagd te onderzoeken of een plaatselijke ombudsman- of vrouw een toegevoegde waarde heeft voor de inwoners.

Indiener Dico Baars (CU) benadrukte het belang van een overheid die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet.

“In de discussies over macht en tegenmacht en vertrouwen in het bestuur zien we steeds duidelijker dat inwoners tegen een muur op kunnen lopen en zich niet gehoord voelen in hun wensen of ideeën. Een mogelijkheid om de positie van inwoners te versterken, zou een lokale ombudsman of -vrouw kunnen zijn.”

Vandaar dat hij - mede namens VHL Lokaal en PvdA - een motie indiende met het verzoek te kijken of zo’n ombudsman een toegevoegde waarde heeft. In tweede instantie kreeg de motie steun van onder meer CDA en SGP. “Een heel goed idee. Wij zien vooral kansen op het gebied van woningbouw. We horen van inwoners dat ze vastlopen bij de bouw van een nieuwe woning. Maar zo’n ombudsman kan ook naar andere onderwerpen kijken”, zei Marieke van der Spek (CDA).

En SGP-er Evert Geluk: “Wij vinden dit een prima voorstel. Voer dat onderzoek maar uit.”

Toen griffier Krista Goossens liet weten met de opdracht uit de voeten te kunnen, gingen ook de andere fracties akkoord. De indieners denken dat een lokale ombudsman toegankelijker is dan de Nationale Ombudsman, tot wie de inwoners zich ook kunnen wenden. Ook zij wijzen met name op problemen rond de aanvragen voor woningbouw.