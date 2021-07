Gemeente Vijfheerenlanden krijgt toch actieplan armoede en schulden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden is vorige week tijdens de behandeling van de Kadernota unaniem akkoord gegaan met een motie, waarin wordt voorgesteld het actieplan armoede en schulden op te nemen in de begroting voor de periode 2022-2025.

Eind vorig jaar stond het plan ook al op de agenda. De aanpak was gericht op preventief beleid om mensen structureel uit de schulden te halen. Het plan zou op 15 december 2020 worden behandeld in de raad. Door de uitspraak in de zaak Niemans was de dekking voor het voorstel weg en werd het onderwerp van de agenda gehaald.

Inmiddels is er toch geld beschikbaar – onder meer door een terugbetaling van Avres van 651.000 euro. Vandaar dat ChristenUnie, PvdA, D66, VHL Lokaal, GroenLinks, SGP en CDA voorstelden het actieplan aan te passen aan de nieuwe financiële ruimte en het bij de begrotingsbehandeling komend najaar voor te leggen aan de raad.

Dico Baars (CU) riep college en raad op samen verantwoordelijkheid te nemen voor kwetsbare mensen: “Het aantal mensen dat zorg nodig heeft van hulpverleners is verdubbeld. Het is nodig dat we inzetten op zorg en investeren in preventie.”

Daar was PvdA-er Joop van Montfoort het roerend mee eens. “In Vijfheerenlanden groeien ongeveer 800 kinderen op in armoede. Omdat zij met grote zorgen leven, leidt dit regelmatig tot fysieke klachten. Daarnaast kunnen de kinderen vaak niet meedoen met sport, cultuur of een kinderfeestje. Preventief inzetten op schuldhulp zorgt ervoor dat kleine schulden niet uitgroeien tot onoverkomelijke schulden.”

Ook CDA-woordvoerder Marieke van der Spek steunde de motie. “De inwoners verdienen onze hulp. Vaak komen ze in de problemen zonder dat het hun schuld is.” Wel waarschuwde ze voor te hoge verwachtingen. “Het wordt krap met het geld.”

Wethouder Cees Taal omarmde het voorstel. “Deze motie geeft een krachtig signaal af aan de inwoners van Vijfheerenlanden dat het hier niet alleen fijn wonen is, maar dat we met elkaar ook een sociale gemeenschap vormen. Ik hoorde laatst de opmerking: ‘ouders en kinderen die in het donker staan, worden niet gezien’. Met deze motie zet u ze in het licht.”