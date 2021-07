Omwonenden Oud-Alblas Zuid schrijven protestbrief aan gemeente en provincie

OUD-ALBLAS • Om te protesteren tegen de nieuwbouwplannen aan de zuidrand van Oud-Alblas schreven omwonenden deze week een protestbrief aan het gemeentebestuur en de provincie Zuid-Holland.

Daarin pleiten zij ervoor om vast te houden aan de provinciale richtlijn: ‘bouwen in de kernen’. ‘Houd het Groene Hart groen! Wij zijn het dan ook van harte eens met de provincie dat in de kernen naar mogelijkheden gezocht moet worden.’

Daarnaast zetten ze vraagtekens bij het uitgangspunt van wethouder Bikker dat de situatie op de woningmarkt onhoudbaar is. ‘Die bewering piept en kraakt.’ Zij stellen dat er een update nodig is van de daadwerkelijke woningbehoefte.

‘Mede door het coronatijdperk zijn de omstandigheden zodanig ingrijpend veranderd dat een nieuw onderzoek naar woningbehoefte in de gemeente Molenlanden noodzakelijk is. Tevens willen we nogmaals benadrukken dat er gedurende het coronatijdperk tot op heden geen zorgvuldige bewonersparticipatie heeft kunnen plaatsvinden.’