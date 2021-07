Zomer beachwaterpolotour in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De Albatros start vrijdag 23 juli het buurtinitiatief ‘Vijfheerenlanden Zomer Beachwaterpolo Tour’ in het open water van het Merwedekanaal in de haven bij Meerkerk.

Deze zomer ligt iedere vrijdagavond ergens in de Vijfheerenlanden een opblaasbaar Beachwaterpolo veld. Iedereen is welkom om samen een balletje te gooien en plezier te maken in het verkoelende buiten water.

De deelname staat open voor iedereen met een zwemdiploma B en de minimale leeftijd heeft van 10 jaar. Het enige dat telt is plezier en spektakel voor jong en oud. Aanmelden kan spontaan bij het evenement zelf in groepjes, teams of alleen. De voorkeur gaat echter uit naar aanmelden via www.zvalbatros.nl.

Dit zomerse buurtinitiatief is vorig zomer ontwikkeld om iets leuk te organiseren voor de thuisblijvers. Door het initiatief door te trekken naar de kernen in de Vijfheerenlanden hoopt Albatros uit Vianen in samenwerking met de Linge PCG uit Leerdam mooie verbindingen tussen inwoners te leggen in de jonge gemeente Vijfheerenlanden.

Iedereen met een zwemdiploma B die aan de minimale leeftijd voldoet kan dan Beachwaterpolo spelen van 18:00 tot 21:00 uur. Dit jaar zijn is de Vijfheerenlanden Zomer Beachwaterpolo Tour in de plaatsen Meerkerk, Hagestein, Hoef en Haag, Schoonrewoerd, Kedichem en Vianen.

Het Buurtinitiatief is ook opgevallen bij de Kern met Pit organisatie en dingt daarom mee naar de Kern met Pit Prijs 2021.