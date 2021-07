Buitenstate Makelaars: ‘Een boerderij biedt zoveel speelruimte’

ALBLASSERWAARD • Geboren en getogen op een boerderij en liefhebber van het buitenleven in de Alblasserwaard; voor makelaar Mark Bikker van Buitenstate Makelaars is het een plezier om bij zijn werk het enthousiasme voor de vrijheid en de onafhankelijk van wonen in het buitengebied én de streek over te brengen aan aspirant-kopers.

De keuken van de karakteristieke boerderij in Noordeloos waar Mark Bikker woont, ademt historie. De zware houten balken, de authentieke tegels op de vloer en natuurlijk het feit dat langere mensen op hun hoofd moeten letten als ze door een deur gaan herinneren aan voorbije eeuwen. “Kijk, zie je die haken?”, wijst Mark. “Daar hingen ze vroeger het geslachte varken aan.”

Het is tegelijkertijd ook familiegeschiedenis van de makelaar van Buitenstate Makelaars. Zijn oma groeide in deze hofstede op. “Ik ben hier vaak geweest”, blikt hij terug. “Zelf kom ik uit een boerengeslacht. Mijn vader was boerenzoon, mijn moeder boerendochter. Ik ben in Noordeloos op een boerderij opgegroeid. ”

Buitenkeuken

Zijn oudere broer nam het boerenbedrijf over, maar Mark wist op een andere manier toch dagelijks met zijn liefde voor de streek en het boerenleven contact te houden. Via Buitenstate Makelaars houdt hij zich bezig met de verkoop van (woon)boerderijen en andere panden in het buitengebied.

“Wat mij hierin het meest aantrekt? Je hebt zoveel speelveld om met de beschikbare ruimte aan de slag te gaan. Ook in onze boerderij zijn we daar vaak mee bezig. Van het oude kippenhok hebben we een buitenkeuken gemaakt, de oude varkensschuur is nu een veranda. Genieten van de ruimte, dat kan hier volop. En er is altijd wel wat te doen in de tuin of aan onderhoud. Zelf kan ik heel slecht stilzitten, dus ik loop graag naar buiten met een snoeischaar in de hand.”

Onafhankelijkheid

De vrijheid en de onafhankelijkheid van het buitenleven, hij spreekt er met merkbaar enthousiasme over. “Daar heb ik van jongs af aan van genoten. Vlotten bouwen, hutten maken in het hooi, het was in en rond de boerderij één grote speeltuin. En dat gevoel ik heb ik nu nog steeds. Elk jaar help ik af en toe op de boerderij, bijvoorbeeld bij het dichtgooien van het kuilvoer.”

Het zorgt in zijn werk voor een grote meerwaarde: om kopers duidelijk te maken wat de charme en de aantrekkingskracht van wonen in het buitengebied is, daar is Mark Bikker als geen ander geknipt voor. “Zeker ook omdat ik niet alleen een boerderij of een ander vrijstaand pand verkoop, maar tegelijkertijd de liefde voor de Alblasserwaard overbreng. Ik ben hier geworteld, geniet nog elke dag van het polderlandschap en de mensen die hier wonen. Dat gun ik ook anderen.”

Buitenstate Makelaars, Van Ekeren Kuiper

Beatrixlaan 2a, Gorinchem, 0183-672992

www.vanekerenkuiper.nl