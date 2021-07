Het Tweespan zet overblijfteam in het zonnetje

GIESSENBURG • Vanaf komend schooljaar voert openbare basisschool Het Tweespan in Schelluinen een continurooster in.

De leerlingen gaan dan iedere dag van 8.30 tot 14.00 naar school en eten in de klas. Het overblijfteam was er afgelopen week daarom voor het laatst en werd in het zonnetje gezet.