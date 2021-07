Na 43 jaar neemt juf Karin Moen afscheid van het onderwijs

BLESKENSGRAAF • Juf Karin Moen nam donderdag na 43 jaar afscheid van het onderwijs.

De afgelopen negen jaar was zij werkzaam op openbare basisschool de Stapsteen in Bleskensgraaf. Daarvoor werkte zij vele jaren op de Zandheuvel in Asperen, waar zij ook woont.

De kinderen namen deel aan twee workshops; dans, muziek, theater of zang. In de middag werd juf Karin in de school in het zonnetje gezet door de kinderen en haar collega’s.