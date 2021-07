12Maté nieuwe sponsor ASV Arkel

ARKEL • Sander Dekkers en Nick van der Stam, twee spelers van het eerste elftal van ASV Arkel zijn hun eigen team gaan sponsoren. Dat doen ze met hun pas opgerichte bedrijf 12Maté.

“Wij zijn geboren en getogen in Arkel én hebben onze eerste voetbal stapjes bij deze geweldige dorpsclub gezet. We spelen allebei nu alweer een aantal jaar met veel plezier in het eerste elftal en hebben mooie successen kunnen behalen. Tijdens de coronacrisis hadden we opeens tijd over en hebben we besloten om onze gezamenlijke passie uit te werken: een webshop in yerba mate.” Alles werd door hun zelf uitgewerkt, de selectie van de producten, de eigen verpakking, de branding en de webshop 12mate.nl is sinds maart dit jaar online. “Hoe mooi is het dan om ons doek nu te zien hangen op onze club! We zijn er echt trots op!”

Yerba mate is een Zuid-Amerikaanse theesoort die veel wordt gedronken door bekende voetballers, zoals Messi, Suárez en Griezmann. “Zo zijn wij ook met het product in aanraking gekomen. Wij zagen die gasten op tv vaak met een speciale beker en rietje lopen, en we waren eigenlijk wel nieuwsgierig. Van het één kwam het ander”, aldus Sander. Nick vult aan: “Yerba mate bevat veel cafeïne, vitaminen, mineralen en antioxidanten. Het is echt een natuurlijke energie boost! Wij drinken het de gehele dag door, ook altijd voor een training en wedstrijd. Onze teamgenoten moeten altijd lachen als ze ons weer zien aankomen, de mate boys.”

Voor meer informatie: www.12mate.nl.