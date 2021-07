Beheerders dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas zetten er definitief een punt achter

OUD-ALBLAS • De beheerders van dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas zetten er per 1 september definitief een punt achter.

“Wij vinden het ontzettend jammer dat het op deze manier gelopen is”, stellen beheerders Rianne en Sjaak Bas. “Destijds wilden we het voor het dorp gaan proberen. We hadden totaal geen horecaervaring, maar wij vonden dat het dorpshuis toch moest blijven draaien. Onze insteek was: wie niet waagt, wie niet wint. Maar tegen corona en technische problemen in het pand valt, financieel gezien, niet op te boksen.”

Op 1 april 2020 begon het echtpaar als beheerder van dorpshuis De Beemd. Het gebouw moest vanwege de coronamaatregelen meteen gesloten blijven, waardoor de verwachte inkomsten uitbleven. “Het was een hectische tijd, maar we hebben er zeker geen spijt van. We hebben genoten van de tijd dat we er voor onze klanten wel konden zijn en er ondanks alles iets moois van hebben kunnen maken. We zijn zeker een ervaring rijker en kunnen in ieder geval zeggen dat we het geprobeerd hebben.”

Ondersteunen

De gemeente Molenlanden besloot afgelopen februari het dorpshuis te ondersteunen met een bijdrage uit het Noodfonds Corona Molenlanden. Het gemeentebestuur betreurt het besluit van bestuur en beheerders.

“Zij hebben met hart en ziel gewerkt aan de totstandkoming van De Beemd en geprobeerd er een bruisend hart van Oud-Alblas van te maken”, reageert een woordvoerder. “De gemeente werkt volop aan oplossingen voor zowel bestuur, beheer en gebouw zodat per 1 september de gebruikers van het pand en inwoners gebruik kunnen maken van De Beemd.”

Vragen

Progressief Molenlanden en ChristenUnie reageerden op het bericht van de beheerders met vragen aan burgemeester en wethouders. ‘Naast de beheerders heeft ook het bestuur van de Beemd aan de gebruikers kenbaar gemaakt dat zij per 1 september hun taken neer willen leggen’, schrijven de twee partijen in de toelichting.

‘De beheerders geven aan dat met de gemeente Molenlanden in de afgelopen zes maanden onvoldoende voortgang is geboekt om de gebreken van de Beemd op te lossen. Het bestuur geeft aan dat zij niet meer de energie hebben om de gevolgen die de noodzakelijke investeringen voor het verhelpen van de problemen op de exploitatie van de Beemd hebben op te lossen. Daarnaast ontbreekt de energie om nieuwe bestuursleden te werven.’

Hoogte

CU en Progressief Molenlanden willen van het college weten of zij op de hoogte waren van het gegeven dat de beheerders en het bestuur van de Beemd vanwege onvoldoende voortgang bij het oplossen van de gebreken en de financiële gevolgen daarvan met hun werkzaamheden wilden stoppen.

‘Welke communicatie is er tussen het college enerzijds en het bestuur en beheerders van de Beemd anderzijds geweest om de problemen op te lossen? En welke actie onderneemt het college om te voorkomen dat de Beemd gesloten zou moeten worden, omdat er geen beheerders meer zijn en er geen bestuur meer is? ‘