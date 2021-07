Burgemeester Segers en zijn vrouw beginnen met tweede toer door Molenlanden

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers en zijn vrouw Anneke gingen vrijdagochtend voor de eerste keer op pad om net als vorig jaar in de zomermaanden door de gemeente Molenlanden te trekken.

Het verschil met vorig jaar is dat naast de wandelschoenen ook de fiets gebruikt wordt om de verschillende kernen te bezoeken. Vanaf hun woning in Giessenburg kregen ze vrijdagochtend een uitgeleide van wielrenners van rennersclub Jan van Arckel. net als vorige zomer weer op pad door de gemeente Molenlanden. Verschil met vorig jaar is dat ze deze keer ook de fiets pakken.