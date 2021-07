Historische Kring Nieuwpoort verzorgt rondleidingen voor de jeugd

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort organiseert deze zomer zes weken lang op woensdagmiddag rondleidingen, waarbij de gidsen zich speciaal richten op de jeugdige bezoekers.

Ze vertellen spannende verhalen over hoe Nieuwpoort is ontstaan, de kasteelheren van Langerak en Liesveld, dat Nieuwpoort vaak in as en puin werd gelegd door plunderende ridders en de rol die de vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie gespeeld heeft.

De rondleiding is elke woensdag van 21 juli om 15.00 uur vanaf De Dam in Nieuwpoort. Kosten: volwassenen € 3,00 en kinderen € 2,00 p/p. De rondleiding duurt een uur. Reserveren kan via 06-12051036 of rondleidingen@historischekringnieuwpoort.nl.