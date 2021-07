Aron van De Rank in Meerkerk wint ‘Game On’-kleurplaat

REGIO • Aron uit groep 5 van CBS De Rank in Meerkerk heeft kleurwedstrijd van Game On gewonnen.

Hij was één van de 738 leerlingen van 53 basisscholen uit Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Altena die meegedaan heeft aan de actie, waarin leerlingen uit groep 5 en 6 alvast kennis hebben kunnen maken met technologie en duurzaamheid.

De organisatie was in handen van School & Bedrijf, dat de kleurplaat met een lesbrief heeft verzonden naar de basisscholen.

Eigenlijk zou er een tweejaarlijks techniekevenement met de naam Game On gehouden worden, maar dat kan dit jaar niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen.

De kleurplaat is ontworpen door Michelle Swaneveld, een tweedejaars mbo-student van de opleiding Onderwijsassistent van het Da Vinci College.

Een jury, bestaande uit Desirée Kon (directeur School & Bedrijf), Ton den Breejen (voormalig directeur), Chris Flikweert (lid Raad van Toezicht) en vier leerlingen van de Gomarus Scholengroep waren onder de indruk van de kwaliteit van de ingeleverde kleurplaten. Het was een hele klus om drie winnaars aan te wijzen.

Aron won een gereedschapskoffer ter waarde van 200 euro. De tweede prijs was voor Carel uit groep 6 van de Eben Haëzerschool in Nieuwpoort (technisch Lego ter waarde van 150 euro) en de derde prijs (vier toegangskaartjes voor Nemo) ging naar Charlotte uit groep 6 van de Petrus van der Veldenschool in Nieuw0lekkerland.

Deze kleurplaatactie van School & Bedrijf heeft het techniekonderwijs weer onder de aandacht gebracht met als uiteindelijke doel: enthousiaste kinderen die later voor de innovatieve en technische branche kiezen en onze arbeidsregio versterken.