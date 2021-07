Uitzonderlijk hoog water op komst: extra maatregelen dijkversterking bij Gorinchem

REGIO • Er komt voor de zomerperiode uitzonderlijk hoog water aan. Op de kleine buitendijkse camping De Zwaan in Herwijnen worden al maatregelen getroffen. De zandzakken staan klaar en de camping moet leeg.

Er is veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Een dergelijke waterstand is in de zomer al tientallen jaren niet voorgekomen. Op woensdag 14 juli is de waterstand bij Lobith tussen de NAP+ 11,00 en NAP+ 11,5- meter. Op dit moment is de verwachting dat het water op zondag al stijgt tot NAP+ 14,5 meter bij Lobith. Ter vergelijking: dat is ongeveer net zo hoog als afgelopen winter. Na zondag lijkt de waterstand nog hoger te worden, de verwachtingen daarvoor zijn nog niet bekend.

Uiterwaarden en zomerpolders lopen onder

De hoogwatergolf heeft vooral impact op het gebied vanaf de grens met Duitsland tot ongeveer net voorbij Gorinchem en Vianen, meldt waterschap Rivierenland. Het waterschap adviseert mensen met belangen in de uiterwaarden en zomerpolders (campings, vee, gewassen) de berichten over het hoogwater nauwlettend te volgen op www.waterinfo.rws.nl. Ook zullen buiten de dijk op verschillende plaatsen parkeerterreinen onderlopen.

Dijkversterkingsprojecten liggen tijdelijk stil

Het werk aan de dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg en Wolferen-Sprok ligt op dit moment stil. Op sommige plekken worden extra maatregelen getroffen. Tussen Gorinchem en Waardenburg wordt de buitenkant van de dijk extra beschermd door deze te bedekken.