Inbreker biedt beroofde gehandicapte Noordelozer excuses aan; OM eist acht maanden celstraf

NOORDELOOS/DORDRECHT • Voor een woninginbraak in Noordeloos is acht maanden celstraf geëist tegen twee mannen uit Gorinchem en Zaltbommel.

Eén van de verdachten bekende woensdag voor de rechtbank in Dordrecht dat hij het huis van een gehandicapte man en diens vrouw had leeggeroofd. “Het was niks persoonlijks, het spijt me”, zei hij tegen de slachtoffers.

Sherlock Holmes

Lang konden de daders van de inbraak op maandagmiddag 14 april niet genieten van hun buit. Een zeer alerte buurman rook onraad toen hij de wagen van zijn buurvrouw zag wegrijden en alarmeerde de politie. “Een Sherlock Holmes, omdat hij opmerkte dat de bus voor vervoer van zijn gehandicapte buurman er ook niet meer stond. Ik wou dat ik zo’n buurman had”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak.

Na die melding zette de politie een helikopter in boven de Alblasserwaard. Vanuit de lucht zagen agenten hoe iemand uit de gestolen auto bij een benzinestation overstapte in een Audi, die kort erna in Schelluinen kon worden klemgereden. In die wagen zaten de twee verdachten: de 27-jarige M. V. uit Gorinchem en 23-jarige B. van H. uit Zaltbommel.

Verantwoordelijkheid nemen

V. nam woensdag in de Dordtse rechtbank ‘zijn volledige verantwoordelijkheid’. De Gorcumer draaide zich naar de slachtoffers op de publieke tribune en maakt zijn excuses voor ‘wat hij hen had aangedaan’. De verdachte zei eerder in een brief al zich te schamen, ook omdat de man van de woning gehandicapt bleek te zijn.

Tijdens het proces gaf hij na aandringen van de officier en rechters tevens antwoord op de vraag waarom hij dit specifieke huis had uitgekozen. “Het was niks persoonlijks. Ik was op zoek naar een makkelijk huis en dit leek me een goede. Ik had gecontroleerd of er iemand thuis was en dat was niet zo.”

Later zou blijken dat de gehandicapte man die dag nota bene jarig was. V: “Heel vervelend dat iemand dit overkomt, ook nog op zijn verjaardag. Ik hoop dat ze het een plekje kunnen geven.”

SOS-apparaat

Volgens de officier van justitie waren de gevolgen van de inbraak enorm. Zo verkeerde het stel weken in shock en schafte het een dure alarminstallatie aan. Verder loopt de man sindsdien met een SOS-apparaat om zijn nek om alarm te kunnen slaan. “En daar heeft hij al een paar keer op gedrukt, omdat hij schrok toen hij wat hoorde”, schetste de aanklager.

Tegen V. eiste hij acht maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk.

Van H. ziet de officier het liefst voor de volle acht maanden achter de tralies verdwijnen. De verdachte uit Zaltbommel ontkende iets met de inbraak te maken te hebben. Hij beriep zich vervolgens bij bijna elke vraag op zijn zwijgrecht. Zo weigerde hij in te gaan op vragen over een chatgesprek dat V. had gevoerd met iemand die in zijn telefoon stond als ‘de staart’. Dit nummer behoorde volgens de politie toe aan Van H.

Prima huisje

In deze conversatie spraken de twee over ‘een prima huisje’ en zou Van H. hebben gezegd ‘dat er geen alarm was, maar mensen wel alert zijn’. V. zou het gesprek hebben besloten met de woorden: ‘We pakken deze’.

De advocaat van Van H. vroeg om vrijspraak van haar cliënt. Volgens haar bleek uit niets dat de man uit Zaltbommel in het huis is geweest of wist van de inbraak van V.

De rechtbank doet op 28 juli uitspraak.