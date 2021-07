Molenlanden wil reacties op haalbaarheidsstudie randweg Groot-Ammers

• De randweg is nodig om het verkeer op onder meer het smalle Sluis in Groot-Ammers om te leiden.

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden nodigt belanghebbenden en betrokkenen bij de plannen voor een randweg rondom Groot-Ammers uit om te reageren op de haalbaarheidsstudie, die vorige week gepresenteerd is.

Die haalbaarheidsstudie gaat in op de plannen voor een randweg ten noorden of ten zuiden van Groot-Ammers. Reageren kan van 1 tot 25 september.

De gemeenteraad van Molenlanden heeft in november 2019 de rapportage ‘Eindadvies werkgroep Verkeersproblematiek Voorstraat- Sluis – oplossingsrichtingen’ besproken. Dat ging over de verkeersituatie in Groot-Ammers. Daarbij heeft de raad het college opdracht gegeven om zowel de noordelijke als de zuidelijke variant nader te onderzoeken en dit onderzoek ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat haalbaarheidsonderzoek wil het college graag ter inzage leggen.

Uitwerking van advies

De haalbaarheidsstudie is een technische uitwerking van het advies van de werkgroep Voorstraat/Sluis uit 2019, die in overleg met andere overheidspartijen tot stand is gekomen. Een deskundig bureau heeft in overleg met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de Veiligheidsregio en een ambtelijke projectgroep van de gemeente Molenlanden, de haalbaarheidsstudie opgesteld.

Het biedt voldoende, specifieke informatie over de voor- en nadelen van een noordelijke en zuidelijke 60 km/u of 80km/u randweg. Wethouder Quik: “Uiteraard zijn bij elk besluit kanttekeningen te plaatsen. Het college legt daarom de studie graag ter inzage, zodat belanghebbenden en betrokkenen de kans krijgen hun bezwaren en belangen mee te geven aan de raad. Met het doel dat de raad een keuze kan maken voor de variant die het gezamenlijke probleem oplost, namelijk overlast van de verkeersdruk in Groot-Ammers.”

Schriftelijke reactie

Alle inwoners van Groot-Ammers en belanghebbenden worden uitgenodigd om een schriftelijke reactie te geven op de haalbaarheidsstudie. Van 1 tot 25 september kunnen inwoners dat doen via het invullen van een reactieformulier via de website www.molenlanden.nl/randweg-groot-ammers. De haalbaarheidsstudie kan men ook inzien bij een servicepunt van de gemeente. Hiervoor kunnen inwoners bellen met het algemene nummer 088-7515000.

Op 2, 6, 7, 8 en 9 september is men welkom tijdens een aantal avonden in de Ridderzaal in het Hof van Ammers voor het stellen van vragen. Vanwege de coronamaatregelen is de groepsgrootte maximaal 15 personen. Vanaf 25 augustus 2021 kan men zich via de website aanmelden en een voorkeurstijdstip aangeven.

Vertraging onvermijdelijk

Het participatieproces in 2019 en de haalbaarheidsstudie in 2020 heeft onvermijdelijke vertraging opgelopen, mede door corona. Wethouder Quik: “Daardoor was het niet alleen lastig om goed met inwoners en belanghebbenden in gesprek te gaan, maar ook met andere overheden. Bij meerdere organisaties lag de prioriteit qua werkzaamheden op corona en minder op dit soort onderwerpen. We streven er naar dit jaar nog met een voorstel te komen, zodat de raad een besluit kan nemen’.

De studie, de besluitmatrix en de ingekomen reacties worden in november (of december) 2021 voorgelegd aan de raad.