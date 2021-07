Het Goede Doelen Winkeltje in Meerkerk haalt mooi bedrag op voor Villa Joep

MEERKERK • Basisschool de Rank in Meerkerk spaarde dit jaar voor Villa Joep. Micha van Eijk (met het rode shirt) leek het een goed idee als het Goede Doelen Winkeltje in Meerkerk mee zou sparen voor dit doel. Dat was een goed idee van Micha, want het winkeltje kon een prachtig bedrag van 2370 euro toevoegen aan het bedrag dat de school heeft gespaard.

Het Goede Doelen Winkeltje zit onderaan Zouwendijk 53 en is elke laatste zaterdagmorgen van de maand geopend.