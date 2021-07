CDA en SGP Molenlanden: ‘Stel toekomst (jonge) boeren veilig’

MOLENLANDEN • Met een actieplan wil het Molenlandse gemeentebestuur de toekomst van (jonge) boeren veiligstellen.

Daarvoor moet de gemeente de regie en de grip op de agrarische gronden zoveel mogelijk in eigen beheer krijgen, in plaats van dat de besluiten hierover op provinciaal, landelijk of Europees niveau genomen worden.

Een voorstel van het CDA, gesteund door de SGP, om dit in gang te zetten werd afgelopen week door een meerderheid van de gemeenteraad - Doe Mee! Molenlanden en Progressief Molenlanden stemden tegen - aangenomen.

Toekomst

“De agrariërs liggen behoorlijk onder vuur”, onderstreepte Ad van Rees (CDA). “Door als gemeente de regie in eigen hand te nemen kunnen we jonge agrariërs het vertrouwen geven dat er in Molenlanden een toekomst voor hen ligt.”