Na zomervakantie ja of nee provincie nieuwbouw Bleskensgraaf West en Oud-Alblas Zuid

MOLENLANDEN • Kort na de zomervakantie komt er een ja of nee van de provincie Zuid-Holland over de woningbouwlocaties Bleskensgraaf West en Oud-Alblas Zuid.

Dat stelt wethouder Arco Bikker. Dinsdagavond tijdens de raadsvergadering blikte hij terug op het overleg met de gedeputeerde van Zuid-Holland, dat afgelopen vrijdag plaatsvond. Dat verliep niet zoals gewenst. “Het meest teleurstellende gesprek uit mijn carrière.” En met gevoel voor understatement: “Ik had niet het idee dat men scherp voor ogen heeft hoe hoog de nood op het gebied van woningbouw in onze gemeente is.”

Woensdagochtend voegt hij er desgevraagd aan toe: “De provincie kijkt alleen naar de mogelijkheden om binnen de kernen zelf te bouwen. In Bleskensgraaf zou dat bijvoorbeeld betekenen dat je het trapveld daar vol moet bouwen, dat is de enige mogelijkheid. Daar kan ik zo boos over worden. Ik weiger dat pertinent.”

Terugkoppeling

De teleurstelling werd deels weggenomen door de ambtelijke terugkoppeling die dinsdag plaatsvond, waarbij het gesprek van vrijdag nog eens tegen het licht werd gehouden. “Vanuit de provincie kwam er toen toch een ander geluid. Er was meer begrip voor de onhoudbare situatie waarin wij ons nu bevinden. In september gaan we naar de provincie toe voor een verdere toelichting op de twee nieuwbouwprojecten Bleskensgraaf West en Oud-Alblas Zuid en komt er een ja of nee.”