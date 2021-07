Zorgen om zwemvaardigheid van inwoners Molenlanden

MOLENLANDEN • Het CDA maakt zich zorgen over de zwemvaardigheid van de inwoners van de gemeente Molenlanden. De partij riep het gemeentebestuur op om te onderzoeken hoe mensen die nog niet kunnen zwemmen toch die vaardigheid aangeleerd kunnen krijgen.

Dat deed fractievoorzitter Ad van Rees dinsdagavond tijdens de raadsvergadering met een voorstel, mede ondertekend door de ChristenUnie, Progressief Molenlanden en Doe Mee! Molenlanden.

“De vanzelfsprekendheid van een zwemdiploma staat in onze streek onder druk”, zei Van Rees. “Dat zorgt voor risico’s in ons waterrijke gebied. Kinderen leren het niet meer via het schoolzwemmen en je hebt ook te maken met statushouders die het gevaar van het water niet gewend zijn.”

Diploma

Wat betreft de vier partijen gaat het college aan de slag met een onderzoek naar de mogelijkheden om het leren zwemmen te bevorderen, welke vraag er precies is, waarom inwoners geen diploma hebben of gaan halen en hoe de gemeente zou kunnen helpen om dat alsnog voor elkaar te krijgen.

Wethouder Bram Visser deelde mee dat via GiGa Molenlanden al een onderzoek loopt naar de zwemvaardigheid. Ook zag hij de noodzaak niet zo: “In Nederland ligt het percentage van mensen die kunnen zwemmen op zo’n 95 procent. Ik maak me sterk dat dat in onze gemeente veel afwijkt van het landelijk gemiddelde.”

Culturele achtergrond

Wat betreft de statushouders stelde hij: “Uit ervaringen bij buurgemeenten bleek dat er bij hen, wellicht door de culturele achtergrond, weinig animo voor is.” Waarop Van Rees reageerde: “Des te meer reden om er richting hen juist aandacht aan te besteden.”

Doe Mee! Molenlanden liet zich door de wethouder overtuigen en trok de steun in. Uiteindelijk bleken toch zestien van de 26 raadsleden voor te zijn, zodat de wethouder toch aan de slag moet met het voorstel.”