Schoolkinderen uit Hoornaar maken insectenhotels

HOORNAAR • Leerlingen uit groep 4 van OBS Klim-op en groep 7 van CBS Samen op weg hebben maandag 12 juli twee insectenhotels ingericht in de Ecotuin Lutjeswaard te Hoornaar.

Eerder op de dag kregen de leerlingen een gastles over natuur en biodiversiteit van Esther Dijkstra van Prachtlint. Na de theorie werd de les met veel enthousiasme in praktijk gebracht. Hierbij vulden de leerlingen insectenhotels met zelf meegebrachte spullen zoals riet, lege blikjes, oude dakpannen en houtblokken.

De Ecotuin Lutjeswaard in Hoornaar is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Dorpsraad Bruisend Hoornaar, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en de gemeente Molenlanden. De tuin ligt aan het Oranjepad in Hoornaar en is openbaar toegankelijk. Met de ecotuin wordt de biodiversiteit verbeterd en inwoners kunnen er ook doorheen wandelen om van de tuin te genieten.