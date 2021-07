Fien Wonen met 550 huurwoningen op weg naar energieneutraal wonen

ZEDERIK • Ongeveer 550 woningen van Fien Wonen hebben de afgelopen weken een nieuw energielabel gekregen.

De metingen zijn uitgevoerd door Breuers en Cobelens. Fien Wonen investeert volop in de verduurzaming van het woningbezit. Om te zien wat de verduurzamingswerkzaamheden bij een woning hebben opgeleverd laat de woningcorporatie na deze werkzaamheden het energielabel opnieuw opnemen. Op die manier weet Fien Wonen precies wat de verduurzamingswerkzaamheden hebben gedaan voor de woning en of er nog meer stappen gezet kunnen of moeten worden.

De woningcorporatie heeft de ambitie om op termijn volledig energieneutraal te zijn. Het streven is om de klimaatdoelen eerder te bereiken dan in 2050. Energielabels spelen hierin een belangrijke rol. Een energielabel geeft aan hoe duurzaam een woning is. Hierdoor kan de woningcorporatie zien wat er nog gebeuren moet. Een nieuw energielabel wordt vergeleken met een vorig label. Op die manier kan objectief vastgesteld worden wat het effect is van de maatregelen, bijvoorbeeld van isolatie.

Projectmanager Johan Razenberg van Fien Wonen geeft aan: “We zijn erg blij met de bereidheid, hulp en het meewerken van de huurders, zodat Breuers & Cobelens bijna alle laatst verduurzaamde woningen kon opnemen. De huurders moeten thuis zijn voor het opnemen van het energielabel, maar de aantallen die in zo’n korte tijd zijn bezocht laten de bereidheid van onze huurders zien. Daar zijn wij als Fien Wonen erg dankbaar voor!”

Huurders zijn gebaat bij de verduurzaming. Zo gaat de energierekening omlaag en verhoogt het wooncomfort. De huurder betaalt door bijvoorbeeld isolatie jaarlijks minder aan gas. Ook krijgen veel huurders gratis zonnepanelen. Dit staat echter los van het energielabel. Onlangs is een woning bij familie Schreuders verduurzaamd.

Mevrouw Schreuders geeft aan: “We hebben geen last meer van het vocht, dat heeft echt wel geholpen. De vloer is ook niet meer koud. Als het nu hard waait merk je weinig van de wind. Je hoorde en voelde de wind vroeger heel goed.” Deze maand staat de familie Schreuders ook in het Fien Magazine. Hierin geven zij aan hoe zij de verduurzaming van hun woning ervaren.

Fien Wonen is onder meer actief in het voormalige Zederik.