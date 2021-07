Deelnemers zwemvierdaagse in de Dompelaar ‘gaan als de brandweer’

GROOT-AMMERS • ‘Gaan als de Brandweer’ was het thema van de eerste avond van de zwemvierdaagse in zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers.

Bijna 200 deelnemers zwemmen deze week voor een felbegeerde medaille. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen.

“De festiviteiten moesten we toch iets kleiner houden dan we wilden in verband met de nog geldende maatregelen, maar desondanks zijn we heel blij dat er dit jaar toch weer een zwemvierdaagse heeft plaatsgevonden; de 46e op rij na de opening van zwembad in 1970. De eerste vijf jaar was er geen zwemvierdaagse, maar daarna wel ieder jaar”, zegt Corrie de Kluijver van de activiteitencommissie van de Vrienden van den Dompelaar. De week wordt vrijdagavond afgesloten met het traditionele muntjesduiken.