Nieuw struinpad langs de Lek in Molenlanden: ‘Initiatief ligt bij inwoners’

MOLENLANDEN • Een nieuw struinpad langs de Lek kwam dinsdag tijdens de Molenlandse raadsvergadering op tafel. Een idee dat positief werd ontvangen, maar wethouder Johan Quik wil het initiatief hiervoor wel bij de inwoners zelf neerleggen.

Het voorstel werd ingebracht door Doe Mee! Molenlanden, mede gesteund door VVD en Progressief Molenlanden. Joke Stravers (Doe Mee!): “Zeker in coronatijden zie je heel veel wandelaars naar onze gemeente toekomen. De route langs de rivier de Lek is een trekpleister. Maar afgezien van een struinpad in Nieuwpoort, dat heel populair is, zijn er weinig paden en dat maakt het soms zelfs gevaarlijk.”

Vandaar dat de partijen de oproep deden aan wethouder Johan Quik om de mogelijkheden van een struinpad langs de Lek te onderzoeken. Die reageerde welwillend, maar tegelijkertijd ook afhoudend. “Dit zou vanuit de inwoners zelf geïnitieerd moeten worden. Als gemeente willen we daarin wel een ondersteunende rol spelen. Ik ga kijken of het haalbaar is om in het eerste kwartaal van 2022 hierop bij u terug te komen.”

Voortrekkersrol

Ook Ad van Rees (CDA) zag geen voortrekkersrol voor het gemeentebestuur voor het struinpad. “Dit moet uit de samenleving komen. Wij vinden het wat vreemd om de regie bij de wethouder te leggen. Die volgorde is verkeerd.”