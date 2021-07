Onderzoek naar jeugdhonken voor kinderen van 11-15 jaar in Molenlanden

MOLENLANDEN • Een jeugdhonk of jeugdsoos voor tieners van 11 tot en met 15 jaar in iedere kern van de gemeente Molenlanden; wethouder Lizanne Lanser gaat onderzoeken of daar behoefte aan is.

Die opdracht kreeg ze dinsdagavond tijdens de raadsvergadering mee van de gemeenteraad. Doe Mee! Molenlanden diende, gesteund door Progressief Molenlanden en CDA hiervoor een voorstel in. Joke Stravers (Doe Mee!): “Voor de leeftijdscategorie van 11 tot en met 15 jaar zijn er nog geen ontmoetingsplekken; nu sluiten ze zich wellicht te snel aan bij de oudere jeugd.”

Vandaar dat de partijen de wethouder vroegen om in kaart te brengen in welk dorp - of de ene stad - behoefte is aan zo’n jeugdontmoetingsplek. “Breng dat in kaart en kom met de resultaten, onder meer hoeveel geld ervoor nodig is, in het vierde kwartaal van dit jaar bij ons terug.”

Uitkomsten

Ook de andere partijen gingen mee in dit voorstel. Wethouder Lizanne Lanser beloofde ermee aan de slag te gaan, maar: “Het laatste kwartaal van dit jaar gaat niet lukken. Ik hoop in het eerste kwartaal van 2022 bij u terug te komen met de uitkomsten van het onderzoek.”