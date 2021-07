Zestien bezoekers van Gorinchemse horecagelegenheid besmet met corona, ondanks negatieve test

GORINCHEM/REGIO • In elk geval zestien bezoekers van de Gorinchemse horecagelegenheid Flashback zijn besmet met het coronavirus. Zij bezochten Flashback op donderdag 8 of vrijdag 9 juli. Alle zestien konden ze een negatieve testuitslag overleggen.

Eigenaar Jaap Harder van Flashback is door de GGD geïnformeerd over de corona-uitbraak. Harder baalt ervan als een stekker: “Met volle overtuiging kunnen wij zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, wat helaas dus niet gelukt is. Beide dagen is er niemand binnengekomen zonder QR code en bijbehorende ID. Voor ons heeft de veiligheid altijd op 1 gestaan en niet de kassa.”

40 uur blijkbaar te lang

De besmette bezoekers bevestigen de lezing van Harder dat er zorgvuldig is gecontroleerd. Harder roept bezoekers van genoemde dagen op zich te laten test, zeker als ze klachten hebben.

“Alle zestien personen zijn eerder op een feestje geweest en zijn daarna, binnen de 40 uur dat de test geldig was, bij Flashback geweest. Waarmee we niets anders willen zeggen dan dat een geldigheid van 40 uur blijkbaar te lang is. Uiteraard maken wij de zaak extra goed schoon en vragen ook alle medewerkers die aanwezig zijn geweest een test te doen.”