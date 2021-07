Juf Ilona neemt na 35 jaar afscheid als trainster bij WIK in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Vele jaren was juf Ilona het vaste gezicht voor de meisjes van groep 3-4 en groep 5-6 op de woensdagmiddaggym. Op 7 juli, de laatste les voor de zomervakantie, heeft ze afscheid genomen van deze groepen.

Ilona begon ooit zelf op 12-jarige leeftijd als assistent bij een andere trainer, na verloop van jaren werd ze vaste trainer van een eigen groep en heeft ze naast het lesgeven vele jonge meiden opgeleid tot nieuwe assistenten. Ilona is verrast met vele cadeautjes van de kinderen en daarnaast door de vereniging met een mooie bos bloemen, een goed gevuld plakboek en een ‘bok’ met in de houten poten een bedanktekst en het logo van WIK is gebrand.