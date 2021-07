Geslaagde lessenreeks The Mall Skateschool in Gorinchem

• De deelnemers aan de lessenreeks van The Mall Skateschool in Gorinchem.

GORINCHEM • De afgelopen weken deden 32 jongeren uit Gorinchem en omstreken mee aan de skateschool, georganiseerd door een groep skaters en jongerenwerkorganisatie The Mall in Gorinchem.

Zowel beginners als gevorderden volgden vijf uiteenlopende lessen om hun skate-techniek op een hoger niveau te brengen. Naast de skatebaan hing hun slogan op een banner: ‘De kunst is niet om nooit te vallen, maar om steeds weer op te staan’.

“Als je iets nieuws wilt leren, moet je wel durven”, zegt deelnemer Egemen Kalafat (10 jaar). “Ik zie skaters hier vaak van de ramp afgaan, dat wilde ik heel graag leren. We deden bij elke les eerst een warming-up. Daarna gingen we uit elkaar in steeds dezelfde groepjes, met een eigen instructeur en deden we oefeningen. Nu kan ik van de hoge ramp af en trucjes zoals een Tic Tac en een ollie.”

Cordian Verspuij kwam wekelijks vanuit Giessenburg gereden, zodat zijn dochters Lieke en Sanne konden meedoen. “Toen ze door het jongerenwerk werden uitgenodigd in het Gijsbert van Andelpark waren ze meteen verkocht. Sanne bleef maar aandringen dat ik haar moest opgeven. De jonge skaters worden echt betrokken bij het initiatief en zetten zich in als instructeur, dat spreekt me enorm aan.”

De sport wordt steeds populairder, zeker in coronatijd. “En dan moeten de Olympische Spelen nog komen”, zegt hoofdinstructeur Gersom. “Daar is skateboarden voor het eerst een officiële discipline. Met Roos, Candy en de pas zestienjarige Keet doen we bij de dames echt mee.”

In september start er opnieuw een gratis vijfdelige lessenreeks voor jongeren van 10 tot en met 17 jaar. Naast de jongeren die op de wachtlijst staan is er ook voor nieuwe deelnemers plek. Op de hoogte blijven en impressiebeelden bekijken kan via www.facebook.com/MallGorinchem en instagram.com/MallGorinchem.