Summer Vibes in winkelgebied De Graanbuurt in Giessenburg

GIESSENBURG • Geen markten dit jaar in winkelgebied De Graanbuurt te Giessenburg, maar wel maandelijkse thema-weekenden. De eerste is Summer Vibes op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 juli met volop gezelligheid, (win)acties en aanbiedingen in de ruim 25 lifestyle winkels. Er is heerlijk eten, muziek en er zijn zomerse aanbiedingen.

De historische panden zitten vol met unieke winkels met kunst, kleding, bouwmaterialen, woondecoratie, sieraden, cadeau artikelen, boeken en meer. De Graanbuurt is gevestigd aan de Doetseweg 34-51 in Giessenburg.