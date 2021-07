Jean den Besten van De Bossekamp wint Gouden Grijpstok

OTTOLAND • Jean den Besten, leerling aan het Wellant College De Bossekamp in Ottoland won vrijdag 9 juli de Gouden Grijpstok.

Bij een actie van de Plastic Guerrilla en de school in het kader van de Duurzaamheidsweek bracht hij in de zwerfvuilapp Litterati maar liefst 153 zwerfvuildeeltjes op naam. Alle tweedeklassers deden mee aan de actie en in totaal werd het streefgetal 500 zwerfvuilhits ruimschoots gehaald: bijna 700 stuks afval is uit de natuur gehaald. Daarnaast haalden de leerlingen nog zakken ander zwerfvuil op.

De app Litterati geeft een organisatie als de Plasticsoupfoundation of zwerfinator Dirk Groot feiten om de vervuilers of de producenten van onnodig plastic mee te confronteren. De Plastic Guerrila en organisator Christiaan Boer van het Wellant staken de loftrompet over de scholieren, die dus goed vuil kunnen ruimen.