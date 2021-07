Nieuwe naam voor Balans, Centrum voor gezondheid en beweging in Sliedrecht

REGIO • Fysiotherapie & Revalidatie is sinds 1 juli 2021 de nieuwe naam voor fysiotherapiepraktijk Balans, Centrum voor gezondheid en beweging in Sliedrecht.

Na de overname op 2 maart 2020 is de focus afgelopen jaar eerst gaan liggen op het voortzetten van de fysiotherapeutische zorg en het optimaliseren van interne processen. Sinds 1 juli 2021 dragen de twee vestigingen in Sliedrecht en de locaties in Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Papendrecht vanaf nu dus ook de naam PMC In Balans.

De nieuwe naam moet gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering in de regio. De praktijk is vanaf heden te vinden via een nieuwe website: www.pmcinbalans.nl.

PMC In Balans heeft in totaal 15 vestigingen in Zuid-West Nederland. De letters PMC staan voor Para Medisch Centrum waar naast fysiotherapie ook andere paramedische disciplines uitgevoerd worden zoals ergotherapie, huidtherapie, oefentherapie en diëtiek. De vestigingen in Sliedrecht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Papendrecht zijn sinds maart 2020 onderdeel van PMC In Balans.