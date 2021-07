AFK laat muziek weer klinken in Ameide met buitenconcert

AMEIDE • Zaterdagochtend 10 juli heeft Ameide’s Fanfare Korps (AFK) de muziek weer laten klinken in Ameide. Het orkest gaf voor het eerst sinds lange tijd een optreden. Het laatste concert vond plaats in februari 2019.

De muzikanten speelden op het Burgemeester Wesselsveld, vlakbij het winkelcentrum en de markt. Vanwege de geldende coronamaatregelen was er geen zittend publiek, het concert was bedoeld voor de vele voorbijgangers. Het winkelend publiek werd vermaakt met bekende nummers, zoals ‘Go West’ en een ABBA medley.

De muzikanten vonden het geweldig om weer op te kunnen treden en applaus te ontvangen. Voor Teije die trompet speelt en het jongste lid van het orkest is, was dit zelfs zijn allereerste optreden voor publiek. Het publiek was zo enthousiast dat het hele orkest is getrakteerd op een ijsje.