Aantal doodgereden reeën stijgt sterk; Wildbeheereenheid Alblasserwaard vraagt om maatregelen

ALBLASSERWAARD • Het aantal reeën dat op de provincialewegen in de Alblasserwaard wordt doodgereden stijgt sterk, signaleert de Wildbeheereenheid Alblasserwaard-West. Bij Waterschap Rivierenland en de provincie hebben zij gevraagd om maatregelen.

Maandagochtend was het weer raak. Op de N214 ter hoogte van het tankstation bij Wijngaarden werd een reebok doodgereden. “En vorige week werd er ook al één aangereden bij het Papendrechtse deel van het Alblasserbos”, vult Arjan de Koning van de Wildbeheereenheid aan. “Het zijn er nu vanaf april al minimaal acht, terwijl er in het afgelopen seizoen dat loopt van april tot april zes meldingen waren.”

Aanleiding voor het stijgende aantal ongevallen met reeën is volgens de Wildbeheereenheid het feit dat het goed gaat met deze dieren in de Alblasserwaard. “Het worden er dan ook steeds meer, maar het leefgebied in deze regio is beperkt. Er zijn maar weinig bosjes waar ze zich een plek in kunnen vinden.”

Bronsttijd

Zeker in de bronsttijd gaat het dan ook vaak mis. “De sterkste bokken verdrijven de zwakkeren en die moeten dan op zoek naar een andere plek. Het grootste deel van de aangereden reeën zijn dan ook mannetjes, al hadden we laatst bij het Kraaienbos tussen Bleskensgraaf en Ottoland nog een reegeit, met een ongeboren kalf in haar buik.”

Overigens gaat het ook aan de oostkant van de Alblasserwaard regelmatig mis; op de N214 in de buurt van Noordeloos worden regelmatig reeën doodgereden. “Een nadeel is onder meer dat een deel van de bermen niet gemaaid wordt; goed voor bepaalde dieren en planten, maar als bestuurder zie je de reeën zo niet aankomen.”

Wildspiegels

Wildbeheereenheid Alblasserwaard-West heeft Waterschap Rivierenland en de provinciale overheid om maatregelen gevraagd. “Denk daarbij aan waarschuwingsborden, snelheidsbeperkingen en/of wildspiegels. Dit zijn paaltjes met een spiegel of een reflector. Je zet ze in de wegberm en het doel is reeën ervan te weerhouden een weg over te steken als er een auto nadert.”

Daarnaast is het beperken van de populatie al in gang gezet. “We hebben inmiddels al drie stuks geschoten. Daarbij richt je je op de zwakkere beesten; één van de reeën liep bijvoorbeeld al mank.”

Melden

De leden van de Wildbeheerenheid roepen automobilisten die een ree aanrijden op om dit altijd te melden. Dat kan via de meldkamer van de politie, 0900-8844, op een gevaarlijke plek via 112 of bij Arjan de Koning zelf, 06-30410664.