Piet Schreuders opent expositie ‘Peursum 90 jaar’ bij Het Reghthuys in Giessenburg

GIESSENBURG • Afgelopen zaterdag werd in het museum Het Reghthuys in Giessenburg de expositie ‘Peursum 90 jaar’ geopend. De openingshandeling, het doorknippen van een lint, werd gedaan door Piet Schreuders.

Piet Schreuders is oud-bestuurslid zowel van de voetbalvereniging en van de Geschiedkundige Vereniging. Voor beide verenigingen is hij nog verantwoordelijk voor het archief. Hij was de initiatiefnemer voor het maken van een expositie over 90 jaar voetbalvereniging Peursum.

De expositie ‘Peursum 90 jaar’ laat heel veel foto’s zien van elftallen door de jaren heen. Maar daarnaast zijn er nog veel leuke attributen te bekijken. Een expositie vol van nostalgie.

Het museum aan de Dorpsstraat 10 in Giessenburg is elke woensdag- en zaterdagmiddag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Groepen kunnen op elke werkdag terecht na afspraak. Zie ook website: www.museumhetreghthuys.nl.