Nieuwe band Chickadee debuteert met concert in boomgaard in Schoonhoven

SCHOONHOVEN/NIEUWPOORT • Op zondag 18 juli geeft de nieuwe Schoonhovense band Chickadee haar eerste optreden. Het wordt een heerlijke zondagmiddag vol countrymuziek in een boomgaard aan de rand van Schoonhoven.

“Tijdens ons eerste concert Creepin’ in’ spelen we bekende en minder bekende liedjes uit de country en pop. Liedjes die echt onder je huid kruipen, die je niet uit je hoofd krijgt. We spelen bijvoorbeeld muziek van Ilse DeLange, Miss Montreal en natuurlijk Dolly Parton, maar ook van de fantastische maar in Nederland minder bekende zangeres Brandi Carlile. Met één van haar liedjes is het idee voor Chickadee deze zomer ontstaan”, vertelt Kim de Brake uit Schoonhoven. Zij is samen met Marijke Verhoef uit Nieuwpoort frontvrouw van deze nieuwe band. De zangeressen zongen eerder in vocal band Music Unlimited, bekend van de kampvuur sing-a-long en de concerten in het Arto Theater.

Meerstemmige zang

Met Chickadee slaan ze samen met zanger/gitarist Robbert Striekwold uit Vleuten een nieuwe weg in. Marijke: “We hebben alle drie een enorme zwak voor country en mooie gitaarliedjes. Het is heel gaaf om onze favoriete nummers te spelen en ons deze eigen te maken. Dat doen we door de meerstemmige zangarrangementen die Kim maakt en natuurlijk krijgt het door onze band ook een eigen sound.” Deze band bestaat uit gitarist Ron Kuster, bassist George Oerlemans, toetsenist Ron van den Hoogenhoff en percussionist Ruben Gouman.

Eigenwijs

‘Creepin’ in’ wordt het eerste optreden van Chickadee. “Mensen vragen ons vaak naar de naam. Het is Engels voor koolmees, Dit zangvogeltje past wel bij ons. Eigenwijs, een beetje cheeky”, vertelt Kim. “Afgelopen zomer zijn we begonnen met plannen smeden. Repertoire uitzoeken, arrangeren, instuderen. Door de coronamaatregelen konden onze concerten in november, december en juni niet doorgaan, maar nu staan alle seinen ondanks de verscherpte maatregelen gelukkig nog altijd op groen. We zijn er klaar voor om Chickadee te laten vliegen.”

Voorverkoop

Het concert vindt plaats op zondag 18 juli, van 15:00 tot 17:00 uur in een boomgaard aan de C.G. Roosweg 26 te Schoonhoven. Tickets kosten 15 euro en zijn alleen vooraf te koop via www.chickadeemusic.nl. Er is geen verkoop aan de deur. Vanaf 14:00 uur is de entree geopend. Tijdens dit concert zijn coronamaatregelen van kracht, zoals 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen, een gezondheidscheck bij de entree en vaste looproutes. Meer informatie over deze maatregelen, het concert en de band is te vinden op de website van Chickadee.

Voor meer informatie: www.chickadeemusic.nl.