Eerste paal voor CPO-project Gezond wonen in Noordeloos

NOORDELOOS • Samen met wethouder Arco Bikker van onder meer wonen werd op vrijdag 9 juli de eerste paal geschroefd van het nieuwe gezondheidscentrum met appartementen, dat in Noordeloos wordt gebouwd op de locatie van het vroegere dorpshuis.

Op de begane grond zal huisarts Marleen Kruithof haar huidige praktijk en apotheek voortzetten. Daarnaast gaat Fysiofit een behandelkamer in gebruik nemen. Verloskundigenpraktijk Alblasserwaard-Oost vestigt zich ook in het pand en Buurtzorg krijgt eveneens een teamkamer in het nieuwe centrum.

Op de eerste verdieping worden drie ruime, levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Het gehele gebouw is gasloos en vergaand energieneutraal.

Wethouder Arco Bikker is blij met dit particuliere initiatief: Wederom zo’n mooi project in Noordeloos, waarbij zowel in de uitbreiding van zorgvoorzieningen wordt voorzien als drie levensloopbestendige én energieneutrale woningen. Het hele project is echt een meerwaarde voor de leefbaarheid in de dorpskern.”

Marleen Kruithof is blij dat vrijdag de start gemarkeerd kon worden. “We hebben lang uitgekeken naar de start van de bouw. Ik kan niet wachten straks meer ruimte te hebben en ik ben er trots op dat we een fysiotherapeut en verloskundigen een plek bieden in Noordeloos. Met de thuiszorg werken wij veel samen, dus het is heel handig dat we straks zo even bij elkaar langslopen.”

Marleen vervolgt: “De samenwerking in ons CPO-project is heel prettig. We zijn een kleine groep en hebben een heel traject met elkaar doorlopen. Elke vergadering bakt één van ons een taart, dat tekent de sfeer wel, we hebben er veel zin in!”

Voor Peter en Marga Visser stond kleiner of levensloopbestendig gaan wonen gelijk aan verhuizen naar een andere plaats. Peter: “Nadat we uitgeloot waren bij CPO Smidse Berg beseften we hoe graag we in Noordeloos wilden blijven wonen. Dat we twee jaar geleden de mogelijkheid kregen om in te stappen in CPO Dorpshuis was voor ons spannend, want hoe werkt zoiets, maar ook heel bijzonder.”

Marga vult aan: “Inmiddels zijn we verhuisd, wonen we tijdelijk elders en hebben we alvast plaats gemaakt voor de jongere generatie. Er zijn met ons CPO heel wat hindernissen genomen, maar nu gaat de bouw beginnen en hopen we over een jaar weer in Noordeloos te wonen.”

Er zijn veel lokale bedrijven betrokken bij dit project. Architectenbureau Bikker uit Nieuwpoort heeft getekend voor het ontwerp. Bouwbedrijf Kon uit Goudriaan gaat het bouwen. De bedoeling is dat ze rond de zomer van 2022 kunnen verhuizen.