Debion Energietechniek: zonder investering toch rendement van zonnepanelen

ALBLASSERWAARD • Geen geld om zonnepanelen te kopen of zijn er andere prioriteiten? Debion Energietechniek biedt dan toch de mogelijkheid om rendement te halen uit zonne-energie. Het Giessenburgse bedrijf is dit jaar begonnen met het huren van daken om deze vol te leggen met zonnepanelen.

Nee, nieuw is de methode niet. Maar totnogtoe werd het huren van daken vooral aangeboden door partijen die vaak eigenaar zijn van buitenlandse investeerders. “En daar zitten de boeren in de Alblasserwaard niet op te wachten”, stelt Marien Harrewijn van Debion Energietechniek. “Vandaar dat wij al regelmatig de vraag kregen of wij dit ook op kunnen pakken.”

De Giessenburgse ondernemer is namelijk een vertrouwde verschijning op de boerenerven in de streek. Bij veel boerderijen voorzag hij de opstallen van zonnepanelen. “Dat ging altijd om verkoop, geen huur van de daken. Vanwege de vraag zijn we hiermee aan de slag gegaan.”

Uitbreiding

Aan de Brandwijksedijk in Brandwijk, bij melkveehouder Arie Mourik, brengt Debion Energietechniek voor de eerste keer dit nieuwe bedrijfsonderdeel in de praktijk. Mourik zelf had eerder al gekeken of verhuur van zijn daken een mogelijkheid zou zijn. Zelf zonnepanelen kopen, daar kiest hij niet voor.

“Ik wil financiële ruimte houden voor uitbreiding van ons boerenbedrijf. Voor de verhuur had ik eerst contact opgenomen met een ander bedrijf. Na wat onderzoek bleek dat dit in handen was van buitenlandse investeerders. Daar had ik geen trek in. Met Marien heb ik al eerder zaken gedaan en ik heb hem gevraagd of hij het op wilde pakken.”

Meerwaarde

Daarmee geeft de Brandwijkse boer meteen een belangrijke meerwaarde van Debion Energietechniek aan: het is een Alblasserwaards bedrijf, betrouwbaar, dichtbij en persoonlijk. “Met het huren van daken voegen we een mogelijkheid voor boeren en andere bedrijven toe aan ons aanbod”, stelt Collin Verkaik, medewerker van Debion. “Zo kunnen de eigenaren profiteren van het rendement van zonnepanelen, ook als er geen geld is om te investeren of omdat ze het geld voor andere zaken willen gebruiken.”

Arie Mourik is straks de eerste bij wie de huurinkomsten straks een aanvulling op de opbrengst van zijn boerenbedrijf zijn, terwijl de investeringskosten grotendeels voor rekening van het Giessenburgse bedrijf komen.

Regelwerk

Grotendeels, want ook de huurder zelf levert bij de start een bijdrage. “Wij nemen wel al het regelwerk uit handen”, vult Marien Harrewijn aan. “Daarnaast wijzen we de weg naar allerlei mogelijkheden op het gebied van subsidies. Er zijn op dit gebied veel potjes waar je gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld bij het vervangen van een asbestdak door een nieuw dak met zonnepanelen. Daarover en over de kansen van het verhuur van daken ga ik graag vrijblijvend het gesprek aan.”

Debion Energietechniek

Ambachtsweg 9 in Giessenburg

0184-651262

info@debionenergie.nl

www.debionenergie.nl