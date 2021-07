Politie houdt op zondagochtend snelheidscontrole op N214 bij Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De politie heeft zondagochtend een snelheidscontrole gehouden op het laatste stukje van de N214 ter hoogte van Hoogblokland.

“Deze handhaving heeft tot doel dat men bewust wordt van de snelheid”, meldt de politie. “Iedere snelheid heeft een remweg nodig om tot stilstand te komen. De toegestane snelheid kan dan een ernstige aanrijding voorkomen.”

Ook op de Peulenlaan in Hardinxveld-Giessendam werd gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid daar was 69 km per uur, terwijl 50 is toegestaan. Op de N214 bij Hoogblokland werd 117 km per uur gemeten. Daar mag maximaal 80 km per uur gereden worden.

De politie kondigt aan de komende tijd meer van dergelijke controles te zullen gaan doen.