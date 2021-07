Wethouder Arco Bikker: ‘Op koers naar 1460 nieuwe woningen in Molenlanden’

MOLENLANDEN • Wethouder Arco Bikker en woningbouwversneller Janneke van Oversteeg zijn ervan overtuigd: Molenlanden is op koers om vóór 2030 ruim 1400 nieuwe woningen te bouwen.

In 2020 kwamen er netto 135 nieuwe woningen bij, in het eerste kwartaal van 2021 stond de teller op 81 nieuwe Molenlandse onderkomens. “Zoals het er nu uitziet gaan we dit jaar fors over de 150 heen”, vult wethouder Bikker aan. “In de eerste helft van dit jaar is het al meer dan in heel 2018 en 2019 samen.”

En Janneke van Oversteeg, die eerder dit jaar de gemeentelijke functie van woningbouwversneller kreeg: “Je ziet een golfbeweging dat plannen die een lange aanlooptijd hadden nu loskomen. Er gebeurt heel veel, ook wat betreft de concrete oplevering van woningen.”

Geoogst

Dat daarmee geoogst wordt wat al jarenlang voordat ze zelf in functie kwamen voorbereid is, ontkennen ze zeker niet. Maar: volgens wethouder Bikker zijn in deze collegeperiode een aantal vastgelopen nieuwbouwprojecten vlot getrokken, zodat de heipalen de grond in kunnen gaan.

“Er lagen best veel projecten op de plank die nooit waren afgerond. De Groene Wei in Giessenburg is daarvan het beste voorbeeld. In 2001 werd daar voor het eerst over gesproken; begin 2019 zat het muurvast, de betrokken partijen hadden een punt achter het overleg gezet. En nu wordt één dezer weken de eerste paal geslagen.”

Fors gebouwd

Hij vervolgt: “Nog een voorbeeld: Groot-Ammers Zuid-Oost, een omvangrijk nieuwbouwplan. De rijwoningen waren wel gebouwd, maar het stagneerde op het punt van de kavels voor de vrijstaande woningen en de twee-onder-één-kappers. Daar wordt nu weer fors gebouwd.”

“Ook richting de gesprekken met de provincie is dat van groot belang. Daar zeggen ze als we met nieuwe plannen komen: maar hoe zit het met de projecten die nog niet afgrond zijn?”

Wijngaarden

De plannen voor nieuwe huizen gaan aan een aantal kernen voorbij; ook Bikker en Van Oversteeg erkennen dat het een uitdaging is om in dorpen als Kinderdijk en Wijngaarden waar de teller op nul staat toch nieuwe woningen te kunnen bouwen.

Janneke van Oversteeg: “De woningbouw is niet gelijk verdeeld, dat klopt. Alleen dit is niet perse oneerlijk, omdat de kernen verschillen in omvang en de woonbehoefte daarmee ook. De grote verschillen in aantallen noemen wij passend bij de schaal van de kern. Dat vind ik nog wel een belangrijke nuance, omdat anders de beeldvorming ontstaat dat we in (bijvoorbeeld) Arkel veel bouwen, zodat we dat in Wijngaarden niet hoeven te doen. Dat is niet zo.”

Input

Dit soort overzichten gebruikt het gemeentebestuur volgens de gemeentelijke woningbouwversneller juist als input om te toetsen hoe de inzichten uit de Woonvisie toe te passen.

“Als we zien dat er bij een kern te weinig gebeurt in relatie tot de behoefte, dan is dat een signaal. Hiermee is het lijstje niet leidend, maar geeft het aanzet tot aanpassing en handelen door de gemeente. De ruimtelijke ontwikkelperspectieven zijn bijvoorbeeld zo ontstaan. Maar als er echt niets in de planning staat, is dat voor ons een signaal om te kijken welke rol de gemeente daarin moet nemen.”

Graafstroom-dorpen

En Arco Bikker: “In het overgrote deel van de kernen hebben voldoende bouwcapaciteit, maar er zijn enkele hiaten. Naast Kinderdijk zijn dat vooral de Graafstroom-dorpen, met uitzondering van Ottoland. Waar dat nodig is, gaan we specifiek maatwerk leveren.”

Van Oversteeg: “We kijken er inmiddels met een andere bril tegenaan: waar de markt het niet oppakt, zien we als gemeente de kans om bijvoorbeeld grond aan te kopen. Al moet dat wel zorgvuldig afgewogen worden; je loopt dan ook alle risico en je werkt met gemeenschapsgeld. Maar de markt lijkt zich minder te bekommeren om de betaalbaarheid van nieuwe woningen; daar zie je dat de rol van de gemeente wat groter lijkt te worden.”

Complexe markt

Ze benadrukken daarnaast dat het gemeentebestuur moet werken in een complexe markt. “De overdrachtsbelasting is afgeschaft, de jubelton is gekomen, de hypotheekrente is extreem laag, investeerders in vastgoed kopen woningen op; het zijn allemaal zaken die een prijsopdrijvend effect hebben gehad.”

“Met de schaarste die er toch al was, geeft dat een grote druk op onze woningmarkt. Als kleine plattelandsgemeente die beperkt mag bouwen is het een grote uitdaging om daar een antwoord op te geven.”

Vreemde eend

Molenlanden is wat woningbouw betreft een vreemde eend in de Zuid-Hollandse bijt, stelt Janneke van Oversteeg. “We willen geen locaties aan de rand van de dorpen met honderden nieuwe woningen. Dat past niet bij wat voor gemeente we willen zijn. Op de kaart vormen we nu een groene vlek; het is belangrijk dat dat zo blijft.”

“Dat maakt het bouwen van nieuwe woningen er niet makkelijker op. Wat het ook ingewikkelder maakt, is dat de behoefte heel lokaal is; je kunt in Arkel niet voor inwoners van Streefkerk bouwen. In bijvoorbeeld Gorinchem hebben ze daar veel minder mee te maken.”

Voorwaarde

Een cruciale voorwaarde voor het bouwen van ruim 1400 nieuwe woningen in Molenlanden is de medewerking van de provincie. Deze week heeft wethouder Arco Bikker een gesprek met de gedeputeerde.

Hij stelt dat al het huiswerk is gedaan om ook buiten de kernen te kunnen gaan bouwen. “Zo moeten we een actuele woonvisie hebben en aan kunnen geven dat de ruimte om binnen de kernen zelf te bouwen er niet meer is. Naar onze beleving voldoen we aan al die voorwaarden. Daarbij hebben we aangegeven dat we onze laatste stukjes openbaar groen in onze dorpen niet op willen offeren; een dorp moet een dorp blijven.”

Beschikbare ruimte

Want de insteek van de provinciale overheid is dat de beschikbare ruimte in de dorpen en de ene stad van Molenlanden eerst gebruikt moet worden.

Janneke van Oversteeg: “Daarom moeten we hen ervan overtuigen dat het écht noodzakelijk is om in een weiland aan de rand van een dorp te gaan bouwen. Het zorgt er meteen ook voor dat zulke nieuwbouwplannen veel meer tijd kosten, omdat je dan een uitgebreide bestemmingsplanprocedure moet doorlopen.”

“Onze boodschap richting de provincie is: alles wat in de kernen mogelijk was, is gedaan of wordt gedaan. Geef ons alstublieft de ruimte, want we hebben het heel hard nodig. Anders vertrekken inwoners uit onze dorpen en gaat de leefbaarheid er steeds meer op achteruit.”