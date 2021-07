Wat zijn de goedkoopste vloeropties?

Mogelijk is je huis echt aan een nieuwe vloer toe maar heb je op het moment niet echt veel spaargeld om een dure vloer te kunnen betalen.

De kans is groot dat een beton gietvloer dan niet tot je mogelijkheden behoort, ook als je simpelweg weinig geld wilt uitgeven aan een nieuwe vloer. Dit komt doordat de prijs gietvloeren per m2 toch wel hoog is aangezien dit per vierkante meter toch al snel minimaal 50 euro kost. Gelukkig zijn er goedkopere opties als je een nieuwe vloer wilt in huis, terwijl een vloercoating ook nog een optie zou kunnen zijn.

Laminaat

Een relatief eenvoudige en goedkope vloeroptie voor occasionele doe-het-zelvers is laminaatvloeren. De vooruitgang in de manier waarop ze worden gemaakt heeft ervoor gezorgd dat veel ervan een eenvoudige klikvergrendeling hebben en sommige komen zelfs met een onderlaag, waardoor het hele proces nog eenvoudiger wordt. Een ander pluspunt van laminaat is dat het gemaakt is in ontzettend veel verschillende kleuren, terwijl ze ook qua stijl vaak nogal veel verschillen. Hierdoor is het mogelijk om te kiezen voor een relatief goedkope vloer die alsnog heel goed bij de rest van je huis staat. Wat wil je dan eigenlijk nog meer?!

Vinylplaten

Vinylplaatvloeren zijn altijd goedkoop geweest, maar de tijd dat plaatvinyl betekende dat je het moest doen met een aantal afschuwelijke, geelbruine bloemmotieven is inmiddels echt over. In het verleden zagen de vinylplaten er vaak niet bepaald mooi uit, maar tegenwoordig is dat totaal niet meer het geval. Vinylvel heeft de afgelopen jaren een prachtige renaissance gehad en is bijgewerkt met moderne ontwerpen die grotendeels trendy zijn. In combinatie met verbeterde beeldvormingstechnieken zijn er enkele echt mooie vinylplaatopties die gemakkelijk zijn voor het oog en gemakkelijk te betalen zijn voor je portemonnee. Met name een mozaïek kan echt mooi uit zijn!

Eiken

Maar wat als je nou echt beslist echt, massief hout onder je voeten wilt in je huis? Geen probleem! Een weinig bekend industriegeheim is namelijk dat je prima goedkope eikenhouten vloeren kunt krijgen! Je vindt het op houtwerven die reclame maken voor eiken vloeren die er niet helemaal perfect uitziet. Het is daarom verstandig om meer eikenhout te kopen dan je daadwerkelijk nodig hebt. Dit is het geval aangezien deze planken normaal gesproken er niet perfect uitziet, er zullen dus knopen en strepen zijn. Ook de variatie in kleur kan relatief groot zijn. Je zult dus de beste eiken planken moeten uitzoeken.

Vinyltegels of -planken

Als het idee om een enorme rol vinylplaat op zijn plaats te leggen een beetje ontmoedigend lijkt, dan is een betere optie misschien om voor wat vinyltegels of -planken te gaan. Nogmaals, de technologie heeft een lange weg afgelegd met deze producten. Je kunt tegenwoordig dan ook een aantal zeer mooie vinyltegels krijgen die op een bepaalde manier geproduceerd zijn waardoor ze lijken op echte tegels van cement, porselein of steen. Anno 2021 is het bovendien ook helemaal niet meer zo moeilijk om een vloer van vinyltegels of -planken zelf in elkaar te zetten.