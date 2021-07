Groene parasol biedt schaduw op schoolplein van ’t Spreeuwenest in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Wethouder Teunis Jacob Slob heeft op donderdag 8 juli een bezoek gebracht aan de peuters van Wasko’s kinderopvanglocatie ’t Spreeuwenest in Nieuwpoort.

Onder de nieuwe dakplatanen op het schoolplein las hij voor uit het boekje ‘Als een boom’. Dit voorleesmoment stond symbool voor de eerste keer in de ‘schaduw’ van de dakplatanen. En dat is het precies het doel van de dakplatanen: zorgen voor een groene natuurlijke parasol, zodat de peuters in de schaduw kunnen spelen.

Natuurlijke zonwering

Het pleintje bij ’t Spreeuwenest ligt bijna de hele dag in de volle zon en daarom kwamen vier moeders in actie. Zij zagen kansen voor natuurlijke schaduw via de aanplant van bomen. In overleg met de oudercommissie en samen met Kirsten Koppelaar, locatiemanager Wasko Kinderopvang onderzochten zij de subsidiemogelijkheden, maar zonder resultaat.

Kirsten Koppelaar: “Vanwege de speciale ondergrond waren de kosten te hoog om de bomenaanplant zelf te kunnen betalen. Samen met de ouders hebben we verder gekeken en zo kwamen we uit bij de initiatievenpot van de gemeente. De moeders dienden hun bomenidee in en met succes. Hun aanvraag uit de initiatievenpot is goedgekeurd en de vier dakplatanen op het plein zijn hiervan het levende bewijs.”

Mooi en duurzaam

Het idee van de ouders past op twee manieren bij de ambitie van Molenlanden. Wethouder Teunis Jacob Slob: “We stimuleren en ondersteunen graag initiatieven van inwoners en als ze duurzaam zijn, is dat extra mooi. Bomen zorgen inderdaad voor natuurlijke schaduw. Maar ze hebben nog meer functies, zo houden ze het regenwater langer vast bij hevige regenval en bieden ze kleine dieren en insecten een thuis. Ik hoop dat de peuters ook op die manier van de bomen zullen genieten.”