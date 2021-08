Verbinding zoeken door serie kunstworkshops bij De Zes Molens in Hoornaar

HOORNAAR • In woonzorgcentrum De Zes Molens in Hoornaar start op zaterdag 4 september een bijzonder kunstproject, dat negen maanden duurt en mensen met elkaar in verbinding gaat brengen.

Er zullen gevarieerde kunst- en cultuurworkshops worden georganiseerd, die telkens drie weken duren. Bewoners van De Zes Molens en ouderen uit de aanleunwoningen, senioren uit het dorp en de naaste omgeving en bewoners van het naastgelegen Syndion zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Leuke mix

“Dit kan een hele leuke mix worden van mensen, die elkaar na een lang coronajaar voor het eerst of opnieuw kunnen ontmoeten en samen bijzondere dingen kunnen doen”, legt Jolanda Berkhout uit. Zij is coördinator van de activiteiten en vrijwilligers bij De Zes Molens en bedenker van het project, dat de naam ‘Kunst op visite’ heeft gekregen.

“Als je met kunst bezig bent, denk je even niet aan je problemen”, legt Marlous Luiten uit. Zij is één van de kunstenaars die meedoet aan het project. Ze verzorgt muziekworkshops. “Door met kunst bezig te gaan, ben je met je gevoel bezig en is het mogelijk om een soort reset te maken in dat gevoel.”

Kunst integreren

Het leren van nieuwe, kunstzinnige vaardigheden is niet het hoofddoel van de serie projecten, die tot volgend jaar juni duren. Jolanda: “We willen zowel kunst als cultuur integreren bij de ouderen die woonachtig zijn in de zorginstelling De Zes Molens als de verbinding opzoeken met de soms kwetsbare ouderen in Hoornaar en omgeving.”

De workshops worden door professionele kunstenaars aangeboden en bestaan uit beeldende kunst (schilderen, beeldhouwen), handwerk, muziek en dans. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning vanuit de gemeente Molenlanden, de A.A. de Haan stichting, De Lange Wei en het Lang Leve Kunst Fonds.

Kunstplein

Het programma van ‘Kunst op visite’ is te vinden op www.delangewei.nl en staat uitgelegd in een flyer die in Hoornaar verspreid wordt. De start is op zaterdag 4 september van 14.00 tot 16.00 uur met een Kunstplein op het parkeerterrein naast De Zes Molens. Tijdens deze culturele markt wordt een voorproefje gegeven van wat er de maanden daarna zal gebeuren.

Jolanda: “We hopen met deze activiteiten de drempel van De Zes Molens te verlagen. Het zou prachtig zijn wanneer het restaurant van het woonzorgcomplex, waar de meeste workshops zullen plaatsvinden, een ontmoetingsplek wordt voor senioren uit Hoornaar en omgeving. Mensen van buiten het dorp zijn dus ook welkom, als ze maar zelf voor vervoer kunnen zorgen. Ook toeschouwers zijn van harte welkom, zowel bij de workshops als bij het Kunstplein op 4 september.”

Op de foto staat de groep die betrokken is bij het kunstproject, met v.l.n.r. Marleen van Zwienen (textiel workshop, komt in november ‘21), Carmen de Haan (dans, komt in januari en mei ‘22), Eefke Vel-Tromp (schilderen, komt in september ‘21), Marlous Luiten (muziek, komt op de zaterdagen in oktober ‘21 en maart ‘22), Jojanneke van den Berg (begeleider welzijn in De Zes Molens), Piet Versteeg (speksteen, komt in april ‘22), Rianne Stouten (muziek, komt op de donderdag in oktober ‘21 en maart ‘22), Willeke van Rooyen (cultuurcoach MC Forte), Mirre van Dalen (ronde tafel/creatief, komt in februari ‘22), Cintha de Vreede (programmamanager MC Forte), Tom van Campenhout (schilderen, komt in juni ‘22) en Jolanda Berkhout (coördinator Activiteiten en Vrijwilligers De Zes Molens).