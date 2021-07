Nieuwe Sport BSO Giessenhal in Giessenburg is klaar voor de zomervakantie

GIESSENBURG • Wasko Kinderopvang biedt tijdens de zomervakantie een waanzinnig programma aan in de nieuwste Sport BSO locatie: de Giessenhal in Giessenburg.

De hele vakantie lang zijn er sportieve spelactiviteiten en uitstapjes. “Sporten is leuk én belangrijk. Kinderen worden fit van sporten, bouwen weerstand op, ontwikkelen coördinatievermogen en kracht”, aldus Kirsten Koppelaar, locatiemanager Wasko Kinderopvang.

“Net zoals ons activiteitenprogramma tijdens schoolweken zit ons vakantieprogramma boordevol supergave activiteiten. Voor de jongere kinderen van 4 tot 6 jaar maar ook voor 7-plussers! Van sportief tot creatief; aan alle kinderen is gedacht. Zo gaan we suppen op de Giessen, mountainbiken, jachtseizoen spelen enzovoorts.”

Ouders die geen structurele opvang nodig hebben na schooltijd maar wel gewoon moeten werken in de vakantieperiode vinden bij de vakantie Sport BSO een fijne oplossing. Kinderen worden vermaakt, ontdekken nieuwe talenten, leren van elkaar, en maken nieuwe vrienden en mooie jeugdherinneringen, terwijl ouders ongestoord kunnen werken, hetzij thuis of ergens anders.

Deze Sport BSO is één van de nieuwste locaties van Wasko Kinderopvang en is sinds mei geopend. Vanwege corona vindt de officiële opening later dit jaar plaats.