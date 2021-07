Mooie jubileumviering van Apollo ’70 uit Hoornaar

HOORNAAR • Gymnastiekvereniging Apollo ’70 heeft op woensdag 7 juli het uitgestelde jubileum uitbundig gevierd.

Gymnastiekvereniging Apollo ‘70 bestond in 2020 50 jaar. De vereniging had de agenda vol gezet met mooie plannen om dit jubileum te vieren. In februari 2020 was er nog een gezellige en drukbezochte receptie waar leden en oud-leden mooie herinneringen met elkaar op konden halen. Voor in het voorjaar van 2020 stond een jubileumuitvoering gepland, maar door corona heeft dit helaas nog steeds niet plaats kunnen vinden.

Het was ook een bijzonder gymseizoen vanwege corona, waarbij er soms niet gegymd kon worden, soms online vanuit huis of buiten en later gelukkig weer op de vertrouwde manier in de zaal met alle toestellen.

Gezien alles wat er in het afgelopen jaar niet door kon gaan, heeft Apollo ervoor gekozen dit seizoen op een spetterende manier af te sluiten voor de leden. Op woensdag 7 juli was er voor de jeugdleden een middag georganiseerd met een stormbaan, luchtkussen en diverse spellen.

Later kwamen ook de volwassen leden langs om te kijken en het seizoen met elkaar af te sluiten. Vier van hen werden in het zonnetje gezet in verband met hun jubilea. Segertje Gelderblom en Jan-Willem den Hertog zijn ruim 25 jaar actief en enthousiast lid van de vereniging. Adrie Vogelaar is ruim 40 jaar lid en Wim de Krey maar liefst 50 jaar. Zij hebben zich ook altijd enorm ingezet voor Apollo ‘70, met bijvoorbeeld bestuurstaken, jureren en leiding geven aan diverse groepen. Hun lange lidmaatschap en inzet wordt enorm gewaardeerd en daarom kregen zij een speldje en een groot applaus van alle jeugdleden.