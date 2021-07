Noordelijke randweg Groot-Ammers heeft de beste papieren

GROOT-AMMERS • Voor de aanleg van de nieuwe randweg in Groot-Ammers lijkt de variant Noord, over de dijk ten noorden van de dorpskern, de beste papieren te hebben. De zuidelijke varianten zijn veel duurder en gaan door natuurgebied.

Tijdens een beeldvormende avond besteedde de projectleider van de Antea Group, door het gemeentebestuur gevraagd om de mogelijkheden van een nieuwe randweg te onderzoeken, eerst aandacht aan de varianten die het sowieso níet halen.

Het doortrekken van de Middenpolderweg met een N-weg zou bijvoorbeeld betekenen dat voor de aanleg van parallelwegen boerderijen gesloopt moeten worden en een tunnel onder de boezem komt op een meerprijs van zo’n tachtig miljoen euro.

Minder verkeer

Drie varianten bleven over: twee aan de zuidkant en één aan de noordkant van Groot-Ammers. Deze alle voldoen volgens de berekeningen aan het doel: ervoor zorgen dat er veel minder verkeer over de Voorstraat en Sluis gaat.

Maar de obstakels van de twee zuidelijke varianten lijken een stuk groter dan de noordelijke optie, waarbij de bestaande dijk met enige aanpassingen omgevormd wordt tot een randweg. Neem de kosten: de goedkoopste zuidelijke variant, waarbij er een nieuwe zestig kilometer per uur-weg komt tussen de Middenpolderweg en de Essenweg (met een lage beweegbare brug over de boezem), kost zo’n 17,5 miljoen euro. Veel meer dan de 8,5 miljoen van ‘noord’.

Peppelweg

De andere oplossing aan de zuidrand gaat uit van een nieuwe tachtig kilometer per uur-weg; deze begint bij de afslag naar de pont in de Middenpolderweg, gaat richting de boezem naar het zuiden, vervolgens naar het oosten om via een lage beweegbare brug aan te sluiten op de Peppelweg. Het kostenplaatje: ongeveer 46 miljoen euro.

Kosten die de gemeente Molenlanden vooralsnog alleen zal moeten dragen. Want Waterschap Rivierenlanden en de provincie Zuid-Holland lieten in hun reactie op de plannen eensgezind weten geen reden te zien om de portemonnee te trekken.

Natuurwaarden

Naast de kosten zijn de natuurwaarden aan de zuidkant een mogelijke ‘showstopper’, zoals de medewerker van Antea Group het omschreef. “Onder meer het doorkruisen van een weidevogelgebied betekent dat je moet aantonen dat er écht geen andere optie is dan deze route. Ook kruisen de zuidelijke routes een behoorlijk aantal percelen en dus zal het qua grondverwerving een complexe opgave worden.”

Wat niet wil zeggen dat de noordelijke randweg eenvoudig zal zijn. Als aandachtspunt kwamen bijvoorbeeld de huizen aan de Sluis 42-46 aan de orde. “De noodzakelijke verbreding zorgt er niet dat er woningen gesloopt moeten worden, maar er blijft maar weinig tuin over. Onteigening is een mogelijkheid, maar ook een technische oplossing waarbij het talud steiler wordt.”

Inspraakronde

De mening van inwoners van Groot-Ammers en andere belanghebbenden wordt na de zomervakantie opgevraagd. De haalbaarheidsstudie van de Antea Group komt online te staan en daar kan al op gereageerd worden. Daarnaast komen er inloopbijeenkomsten om vragen te stellen en een toelichting te krijgen. De input gaat vervolgens naar de raad, die volgens de planning eind 2021 dan een voorkeur uit zal spreken.