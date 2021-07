Eerste huiskamertheaterfestival van Lexmond in september

LEXMOND • Liefhebbers van cultuur in Lexmond hebben een huiskamertheaterfestival voorbereid dat plaatsvindt op zondag 12 september. Er zijn vier voorstellingen in verschillende huiskamers in het dorp.

Het idee van het huiskamertheaterfestival is dat bezoekers op één middag kunnen genieten van verschillende theatervormen zoals cabaret, muziek en toneel. In een bijzondere setting, namelijk een huiskamer, genieten bezoekers van optredens van echte professionals.

Start in Herbergh

Het startpunt voor een toer langs de optredens is Herbergh De Drie Snoecken. Bezoekers horen daar in welke groep zij de route zullen lopen. Om 13.00 uur vertrekken de groepen met hun gidsen naar de eerste voorstelling. Tussen de tweede en derde voorstelling is er een pauze. De laatste voorstelling eindigt rond 17.00 uur en dan is het mogelijk om nog aan te sluiten bij de borrel in De Drie Snoecken.

Programma

Op het programma staan: Andries Tunru (cabaret), Boomgaard & De Bruin met de voorstelling Vleugellam, Maria’s Hot Rods met Johnny’s en Maria’s Jukebox en Elke Vierveijzer met de voorstelling Lucht.

Cabaret

Andries Tunru studeerde aan de Koningstheateracademie Den Bosch, waar hij in 2015 afstudeerde. In 2016 won hij de publieksprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival en zowel de jury- als de publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. In 2017 was hij finalist van cabaretfestival Cameretten, waar hij de persoonlijkheidsprijs won.

Bitterzoete voorstelling

Vleugellam van Boomgaard & De Bruin is een bitterzoete voorstelling vol absurde wendingen, over-the-top personages en een virtuoos snaren en toetsenspel. Een balans tussen humor en schrijnende tragiek. Tekst en spel: Mirjam van den Bogaard en Michel de Bruin. Muziek en liedteksten zijn van Izak Boom.

Jaren vijftig

Johnny’s & Maria’s Jukebox is een muzikale voorstelling waarin Johny en Maria hun verhaal vertellen over over de liefde en oproer in de klanken van de jaren 50. Deze korte voorstelling van een half uur is een speciale bewerking voor een intieme huiskamer-theater setting. Met de muziek van Connie Francis, Elvis en Wanda Jackson.

Veelzijdig

Elke Vierveijzer brengt met Lucht een veelzijdig voorstelling over aanpassing en ontsnapping. Over eindeloos doorgaan en stilvallen. Over het dicht-gegespte harnas dat houvast geeft. Via muzikale verhalen en stijlen gaat Vierveijzer op zoek naar de waarheid. Soms met een poppy sound, soms met het klassieke theaterlied, dan weer met opzwepende donkere elektronica.

Tickets zijn verkrijgbaar via: https://www.dedriesnoecken.nl/2021/06/28/huiskamertheaterfestival-gaat-door-op-12-september/ Een kaartje kost 17,50 euro, inclusief pauzedrankje.