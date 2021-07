Molenlands plan voor ‘leven met en na corona’ terug naar tekentafel

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden had een Agenda Vitaal Molenlanden opgesteld, over samen leven met en na corona, maar moet daar nog eens goed naar kijken voordat de raad er een besluit over neemt.

Dat is de uitkomst van overleg over deze agenda tijdens de vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering op dinsdag 6 juli. Medewerkers van de gemeente inventariseerden bij inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties aan welke vormen van ondersteuning zij als gevolg van corona behoefte hebben. Daaruit kwamen vijftien punten.

Garantstelling

Voorbeelden van genoemde punten zijn: het instellen van een subsidieregeling voor de herstart van verenigingen en maatschappelijke organisaties na corona, nagaan of het tijdelijk bijstellen van gemeentelijke belastingen de schuldenlast van ondernemers kan verlichten en een garantstellingsregeling die zekerheid biedt bij het organiseren van evenementen, voor het geval deze door corona geannuleerd worden.

Noodfonds sluiten

Voor de uitvoering van het programma wil het college het geld benutten dat nog over is uit het coronanoodfonds: 2,8 miljoen. De opgaven wilde het college verwerken in de programmabegroting voor de komende jaren, het noodfonds voor ondernemers en verenigingen kan dan per 16 juli worden gesloten. Het programma houdt rekening met drie scenario’s: we komen voorspoedig uit de crisis, met horten en stoten of traag.

Raadsleden staan achter het bieden van vormen van ondersteuning, maar plaatsten kanttekeningen bij de manier van uitvoeren.

Vierde scenario

Jan Lock (SGP): “We willen een vierde scenario: vitaal omgaan met onvoorspelbare crises. Meervoud dus. Want het is de grote vraag of het tot deze ene crisis beperkt blijft. U schrijft over een planmatige aanpak, maar een adaptieve aanpak is realistischer. Het patroon is onvoorspelbaar. De SGP sluit niet uit dat we het voorstel willen herschrijven en het voor deze vergadering van de agenda te halen. In gebieden waar een crisis steeds terugkeert, werk je aan veerkracht. Dat missen we als speerpunt in dit stuk. Een vangnet voor mensen die de veerkracht niet meer kunnen opbrengen is nodig, maar werken aan veerkracht is ook belangrijk.”

De SGP wil de reikwijdte van het fonds uitbreiden met steun, naast de leningen. Met als kanttekening: “Steun mag niet leiden tot verlenging van tobben bij vitale ondernemers. Niet-vitale ondernemers hebben een ander proces nodig.”

Breed gedragen

Sanne Zijlstra van de ChristenUnie sprak haar waardering uit voor manier waarop het college het plan heeft aangepakt. “De betrokkenheid maakt dat er een breed gedragen agenda ligt. Onze complimenten voor het resultaat. De vijftien opgaven willen we niet ter discussie stellen, maar de verleiding is er wel doordat de opgaven integraal in het besluit zijn opgenomen.”

Zijlstra stelde voor de vijftien opgaven uit het raadsbesluit te schrappen. “Ik wil die punten niet ter discussie stellen. Maar anders krijg je een hele discussie over punten die denk ik een verdere uitwerking nodig hebben.” Wethouder Teunis Jacob Slob beloofde die overweging ‘mee te nemen’.

Opgaven integreren

Over de financiering merkte Zijlstra op: “Voorgesteld wordt om de opgave te verwerken in de programmabegroting. Dat lijkt ons een goed plan, maar het heeft onze voorkeur opgaven te integreren in bestaande programma’s en niet als één apart geheel op te nemen, want veel is sterk verbonden met lopend beleid.” Wat de CU betreft vloeit de 2,8 miljoen uit het noodfonds terug in de algemene reserve, omdat er geen harde onderbouwing was voor de hoogte van het budget.

Slob: “De gedachtegang erachter is dat dit de corona-gerelateerde opmerkingen ophaalt, die willen we als pakket benaderen.”

Niet voor feest

Bert Snoek (VVD) vroeg zich af of het coronafonds ‘wellicht kan dienen als een soort duizendingendoekje’. De VVD vindt één van de vijftien punten geen goed idee. Doelend op het faciliteren van initiatieven om op gepaste wijze de ‘heropening’ van de samenleving te vieren, zei hij: “Wij zijn niet zo voor een feest.” Slob reageerde: “Ik begrijp uw opmerking, er is ook veel leed. Maar we zien ook veel behoefte aan saamhorigheid en mensen willen de draad weer oppakken.”

Net als Lock vraagt Paul Verschoor (PM) zich af of de agenda flexibel genoeg is om een ander scenario op te vangen dan de drie door het college genoemde. Over het vieren van het uit de crisis komen: “We willen ook een herdenking van de slachtoffers.”

Coronaparagraaf

Wilma de Moel (DoeMee) vroeg zich af: “Waarom doen we het niet stimulerend in plaats van initiërend. We hebben een aantal programma’s, waarom voegen we de coronaparagraaf daar niet aan toe? De toekomst is nog onzeker, dus we kunnen dit nog niet vastleggen. Ondersteun waar nodig.”

Het CDA heeft liever geen groot herstelprogramma. Jonette Korevaar: “Als CDA kijken we er wat luchtiger tegenaan. We kiezen voor meer aandacht bij dingen die je al doet, dat je net wat meer armslag hebt om extra actie te ondernemen.”

Wendbaar

Wethouder Teunis Jacob Slob noemde in zijn reactie ‘wendbaarheid richting de samenleving’ het belangrijkst. “Er is een groot aantal overheidsmaatregelen die verenigingen en bedrijven kunnen benutten, maar er kunnen situaties zijn waarin ze tussen de wal en het schip raken. We hebben de samenleving gevraagd: waar zien jullie een lacune?”

Tegen Lock zei de wethouder: “Ons scenario is ook het wendbaar blijven. Dat komt dicht in de buurt van wat de heer Lock bedoelt.”

Punten eruit

Lock viel Zijlstra bij. “Ik ben erg voor het voorstel van mevrouw Zijlstra om alle vijftien punten eruit te halen, omdat dan de wethouder kan laten zien dat hij flexibel inspeelt op de situatie. Dat sluit ook aan bij wat mevrouw De Moel zei. Eigenlijk is corona een dwarsdoorsnede waarbij we als gemeente flexibel moeten kunnen inspelen op crises. Dus verwerk het in de programma’s en laat zien hoe je dwars doorsnijdend corona een plek geeft in de toekomst.”

Zijlstra: “Ik denk dat ik een amendement voor de vijftien punten ga maken. Met daarnaast een voorstel om het noodfonds terug te laten vloeien in de algemene reserve en in de begroting met eventuele plusjes.”

Niet rijp

Lock constateerde: “Als we vinden dat dit plan niet rijp is, kunnen we nu besluiten: college, het kan slimmer. Ik vind dat op het moment dat u uw punten schrapt, dat het eigenlijk al geen eigenstandig programma meer is. Daarmee verander je het karakter van het programma en moet het ook terug naar de tekentafel. Dus college: kom na de zomervakantie terug met een beter voorstel.”

Lock kreeg zoveel bijval dat voorzitter Erik Jonker concludeerde: “Het besluit is gevallen: dit stuk staat op 15 juli niet op de raadsagenda.”